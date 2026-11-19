В Бишкеке 19, 24 и 26 ноября состоится серия презентаций аналитических исследований, посвящённых демографическим и социально-экономическим вызовам Кыргызстана, включая миграцию, бедность и старение населения. Об этом сообщает общественное объединение "Ресурсный центр для пожилых".

По его данным, мероприятия пройдут при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызской Республике. Участникам представят исследования, подготовленные на основе национальной статистики, переписей населения, официальных данных и международных исследований.

19 ноября состоится презентация аналитического обзора "Старение населения и бедность в Кыргызской Республике". Эксперты рассмотрят социально-экономическое положение пожилых людей, вопросы пенсионного обеспечения, социальной защиты, доступности медицинских услуг и долговременного ухода. Особое внимание уделят факторам риска бедности и мерам по обеспечению экономической безопасности граждан старшего поколения.

24 ноября представят исследование миграционных процессов, подготовленное на основе переписей населения 1999, 2009 и 2022 годов. В ходе обсуждения затронут вопросы внутренней и внешней миграции, её влияния на рынок труда, благосостояние семей и развитие регионов, а также проблемы возвращения и реинтеграции трудовых мигрантов.

26 ноября участники ознакомятся с Национальным профилем старения населения Кыргызстана. Документ охватывает демографические тенденции, региональные и гендерные различия, вопросы занятости, здравоохранения и социальной поддержки пожилых граждан.

Организаторы отмечают, что результаты исследований помогут определить приоритетные направления совершенствования государственной политики в сфере социальной защиты, миграции и активного долголетия.

В обсуждениях примут участие представители государственных органов, международных организаций, научного и экспертного сообщества, гражданского сектора и национальные специалисты.