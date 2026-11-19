"Если хотите почувствовать, что такое недоступная среда, и получить экстремальный опыт, можете приехать в Кыргызстан", - с иронией говорит юрист и эксперт по инклюзии общественного объединения родителей детей с инвалидностью "АРДИ" Сейнеп Дыйканбаева. О проблемах доступной среды, нарушении прав людей с инвалидностью и необходимости изменений в законодательстве она рассказала корреспонденту "Вечернего Бишкека" во время тренинга для журналистов и блогеров, состоявшегося 17 ноября в столице.

- Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь и над какими законодательными инициативами работаете?

- Я работаю экспертом по вопросам инклюзии, в том числе участвую в совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере инклюзивного образования.

Также являюсь одним из экспертов проекта, направленного на совершенствование законодательства по предупреждению насилия в отношении женщин с инвалидностью.

У нас уже прошли первые национальные консультации, в ходе которых мы получили ряд важных рекомендаций. На их основе доработали сравнительную таблицу и проекты нормативно-правовых документов, предусматривающих внесение изменений в действующее законодательство.

Наша задача заключается в создании правовых механизмов, которые позволят снизить риск насилия в отношении женщин с инвалидностью.

Конечно, мы понимаем, что полностью искоренить насилие невозможно. Однако надеемся, что предлагаемые законодательные изменения помогут существенно улучшить ситуацию.

Рассчитываем на поддержку Жогорку Кенеша. У нас уже есть депутаты, готовые поддержать эту инициативу.

- У вас юридическое образование? Где вы учились?

- Да, я получила юридическое образование в Американском университете в Центральной Азии. Училась очно, как и остальные студенты. Обучение продолжалось четыре года.

С 2012 года занимаюсь юридической практикой. Моя специализация связана прежде всего с защитой прав и интересов людей с инвалидностью.

Одним из важных направлений моей деятельности является совершенствование законодательства.

В частности, я участвовала в разработке новой редакции закона о правах и гарантиях лиц с инвалидностью, которая была принята в прошлом году и сейчас действует.

Кроме того, провожу тренинги по вопросам инвалидности, правового и социального характера, консультирую родителей детей с инвалидностью, помогаю молодым людям разобраться в вопросах защиты своих прав.

Однако основная цель моей работы заключается в изменении государственной политики в отношении людей с инвалидностью.

Необходимо уходить от подхода, при котором инвалидность рассматривается исключительно с медицинской точки зрения, а люди с инвалидностью воспринимаются как нуждающиеся в жалости и помощи.

Важно перейти к правозащитному подходу, при котором человек имеет возможность реализовывать свои права и на равных участвовать в жизни общества. Именно эти ценности я стараюсь продвигать в своей работе.

- Вы четыре года учились на юриста. С какими трудностями сталкивались во время учебы? Насколько доступной была образовательная среда?

- Я училась в обычной общеобразовательной школе. Тогда практически никаких условий для людей с инвалидностью не было. Мне повезло, что школа находилась недалеко от дома, поэтому я могла добираться пешком.

Но существовали серьезные инфраструктурные проблемы. Мне было сложно передвигаться по зданию, а туалет совершенно не был приспособлен для моих потребностей.

Когда я поступила в Американский университет в Центральной Азии, ситуация была несколько лучше.

Я училась еще в старом здании университета, до появления нового корпуса в 2014 году.

Там тоже были определенные проблемы с доступностью, однако после школьного опыта я уже научилась приспосабливаться к подобным условиям. Кроме того, мне помогали окружающие, в том числе однокурсники.

Но здесь важно понимать одну вещь. Проблема заключается не столько в отсутствии законодательства, сколько в его исполнении.

У нас существуют строительные нормы и правила, законодательные требования, предусматривающие доступность зданий для людей с инвалидностью.

Однако на практике эти требования соблюдаются не всегда. Зачастую проблема обнаруживается уже после того, как здание построено и введено в эксплуатацию.

Оказывается, что предусмотренные нормы доступности выполнены не полностью, поэтому люди с инвалидностью не могут пользоваться зданием наравне с остальными.

- Что, на ваш взгляд, необходимо изменить, чтобы новые здания действительно становились доступными?

- Прежде всего, люди с инвалидностью должны участвовать в обсуждении проектов еще до начала строительства.

Все здания необходимо проектировать с учетом принципов универсального дизайна и требований доступности.

Кроме того, до ввода объекта в эксплуатацию должен проводиться обязательный мониторинг.

Причем проверять необходимо доступность для разных категорий людей с инвалидностью.

Только после получения заключения о соответствии установленным требованиям здание должно вводиться в эксплуатацию.

Это принципиально важно, поскольку на этапе строительства устранить недостатки гораздо проще.

Когда объект уже полностью построен, переделывать его значительно сложнее и дороже.

Поэтому доступность необходимо предусматривать изначально. Это и экономически выгоднее, и безопаснее.

Если такой подход станет обязательным, многие проблемы постепенно удастся решить.

- Почему вы считаете вопрос доступной среды настолько важным?

- Потому что доступность является основой реализации практически всех остальных прав человека.

Если человек не может самостоятельно выйти из дома, добраться до учебного заведения, работы или общественного учреждения, о каком равном участии в жизни общества можно говорить?

Когда среда доступна, люди могут самостоятельно покупать продукты, встречаться с друзьями, учиться, работать, заниматься любимыми делами и участвовать в общественной жизни.

Поэтому для меня доступная среда является одним из первоочередных вопросов.

Я считаю, что государственная политика должна строиться на принципе: ни одно новое здание не должно вводиться в эксплуатацию, пока не обеспечена его доступность для людей с разными формами инвалидности.

При этом важно понимать, что универсальный дизайн полезен абсолютно всем.

Иногда говорят, что доступная среда нужна людям с инвалидностью, родителям с маленькими детьми, беременным или пожилым людям.

На самом деле она нужна каждому человеку, независимо от возраста и состояния здоровья.

Она делает жизнь удобнее для всех граждан Кыргызстана, а также для гостей страны и туристов.

- Вы нередко бываете за границей. В каких странах вам встречались наиболее удачные примеры доступной среды?

- В 2001 году я побывала в Японии и уже тогда была поражена тем, насколько там все доступно.

Позже я посетила Соединенные Штаты Америки. Знаете, что мне особенно понравилось? Там среда настолько удобная, что ты практически перестаешь замечать собственную инвалидность. И окружающие тоже не акцентируют на ней внимание.

Именно тогда я особенно ясно поняла, насколько большое значение имеют барьеры, создаваемые окружающей средой.

Когда этих барьеров нет, человек чувствует себя совершенно иначе. Ты можешь свободно передвигаться, посещать различные места и не думать постоянно о том, как преодолеть очередное препятствие.

При этом важна не только физическая доступность, но и отношение общества.

Когда окружающие воспринимают тебя прежде всего как человека, а не через призму инвалидности, это совершенно другое ощущение.

Поэтому необходимо одновременно устранять физические барьеры и менять отношение людей.

Только комплексный подход позволит создать действительно инклюзивное общество.

- А с какими трудностями вы чаще всего сталкиваетесь в Кыргызстане?

- У нас даже обычная поездка требует предварительной подготовки. Когда меня куда-то приглашают, я должна заранее выяснить, насколько доступно помещение.

Есть ли возможность попасть внутрь? Можно ли подняться на нужный этаж? Работает ли лифт? Есть ли доступный туалет? И только после этого можно принимать решение о поездке.

Иногда я шучу, что люди с инвалидностью вынуждены постоянно тренировать свой мозг, потому что им приходится искать решения самых обычных бытовых задач.

Другие люди думают, как добраться до места с учетом пробок, а мы дополнительно должны выяснять, сможем ли вообще попасть в здание.

Конечно, к этому можно относиться с юмором. Но на самом деле это серьезная проблема.

За границей ты просто расслабляешься, потому что тебе не приходится постоянно думать о подобных вещах.

Особенно остро эта проблема ощущается во время поездок по регионам Кыргызстана.

У нас даже есть шутка: складывается впечатление, будто некоторые люди считают, что у людей с инвалидностью нет обычных физиологических потребностей.

Найти доступный туалет порой становится настоящим испытанием.

Когда я собираюсь куда-то ехать, то думаю не только о цели поездки, но и о том, смогу ли воспользоваться туалетом, будут ли там необходимые условия.

Это элементарные человеческие потребности, однако почему-то их не всегда учитывают при строительстве общественных объектов.

- Может ли развитие доступной среды повлиять не только на качество жизни граждан, но и на экономику Кыргызстана?

- Безусловно. Если мы начнем системно решать вопросы доступности, это положительно скажется на жизни людей не только в Бишкеке, но и в регионах.

Кроме того, доступная среда открывает дополнительные возможности для развития туризма.

В мире много людей с инвалидностью и пожилых людей, которые любят путешествовать.

Они могли бы приезжать в Кыргызстан, знакомиться с нашей культурой, природой и традициями. Это способствовало бы экономическому и культурному развитию страны.

Мне иногда задают вопрос: можно ли приехать в Кыргызстан человеку с инвалидностью?

Я в шутку отвечаю: если хотите получить экстремальный опыт и узнать, что такое недоступная среда, тогда можете приезжать. Но за этой шуткой скрывается серьезная проблема.

Люди хотят путешествовать с комфортом, а не преодолевать препятствия на каждом шагу.

Поэтому доступность должна стать одним из важных направлений государственной политики. От этого выиграют не только люди с инвалидностью, но и все общество.