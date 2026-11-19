В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с грузовым автомобилем Hyundai Mighty стоимостью 13 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По её данным, 10 ноября 2026 года в милицию обратился гражданин А. К. с заявлением в отношении малознакомого мужчины по имени Артур.

Как рассказал заявитель, 22 июля на пересечении проспекта Жибек-Жолу и улицы Тоголок Молдо мужчина под предлогом аренды завладел принадлежащим ему грузовиком, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого. Им оказался гражданин Р. А., 1991 года рождения. Его водворили в ИВС.

Милиция просит граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 0701 70 13 14 или 102. Расследование продолжается.