Узбекистан подготовил 133 проекта общей стоимостью 3,3 миллиарда долларов, которые планируется реализовать в 2027–2029 годах в период председательства страны в Международном фонде спасения Арала (МФСА). Инициативы охватывают водное хозяйство, экологию и социально-экономическое развитие Центральной Азии. С презентацией проектов ознакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Финансирование программы предполагается привлечь при содействии Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Зеленого климатического фонда, Глобального экологического фонда и других международных организаций.

Среди основных направлений - модернизация и реконструкция водохозяйственных сооружений, внедрение автоматизированных систем распределения, учета и мониторинга воды, улучшение доступа населения к питьевой воде и санитарным услугам.

Также планируется создать региональную цифровую платформу для сбора и мониторинга гидрометеорологических данных, прогнозирования паводков и засух, а также раннего предупреждения об этих природных явлениях.

По итогам презентации Шавкат Мирзиёев поручил разработать помесячную дорожную карту реализации мероприятий на следующий год и привлечь к проектам международных экспертов, профессоров и ученых, в том числе соотечественников, работающих за рубежом.

Отдельное внимание в период председательства Узбекистан намерен уделить совершенствованию структуры МФСА и его договорно-правовой базы, разграничению полномочий органов фонда и укреплению конструктивного диалога с Афганистаном. Еще одна задача - согласование повестки организации с решениями Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Научно-аналитическое сопровождение инициатив поручено Национальному исследовательскому университету "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства". Вуз планируют трансформировать, ускорив внедрение искусственного интеллекта в образовательную и научную деятельность.

Предусмотрено расширение исследований в области водосбережения и экологического восстановления, создание единой базы данных по бассейнам Амударьи и Сырдарьи. Совместно с учеными стран региона также планируется разрабатывать проекты по борьбе с опустыниванием и запускать программы бакалавриата и магистратуры по водному хозяйству для специалистов из Центральной Азии и Афганистана.

Президент поручил профильным ведомствам активизировать взаимодействие с соседними государствами, обеспечить участие руководителей регионов и вывести региональную водную дипломатию на новый уровень.

Международный фонд спасения Арала был создан государствами Центральной Азии в 1993 году для координации усилий по управлению водными ресурсами бассейна Аральского моря. На фоне изменения климата, сокращения водных ресурсов и обострения экологических проблем его деятельность приобретает особое значение для всех стран региона.