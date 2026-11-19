Фермер из Таласской области Рысханбек Орозалиев получил льготный кредит в размере 7 миллионов сомов под 3% годовых для приобретения 26 голов племенного скота абердин-ангусской породы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, ранее фермер занимался разведением коров различных пород. Теперь он намерен расширить хозяйство и повысить продуктивность мясного животноводства.

Льготный кредит предоставлен через "АБанк" в рамках государственной поддержки сельского хозяйства.

Абердин-ангусская порода специализируется на мясном направлении. Разведение такого скота позволяет повысить мясную продуктивность, улучшить качество поголовья и увеличить доходность фермерского хозяйства.