В Чуйской области задержаны председатель садоводческого товарищества и его сообщник, которые вымогали 100 тыс. долларов у предпринимателей, занимающихся добычей песчано-гравийной смеси. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, задержанные требовали деньги под угрозой создания искусственных препятствий для осуществления законной предпринимательской деятельности.

17 ноября 2026 года в рамках возбужденного уголовного дела при получении части требуемой суммы в размере 30 тыс. долларов с поличным задержаны Ж.У.К., 1989 года рождения, и К.Т.М., 1969 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по пункту 2 части 3 статьи 208 ("Вымогательство") УК КР. Задержанные водворены в ИВС ГКНБ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных причастных лиц.