За долгие годы отечественный цирк пережил немало непростых испытаний. Но несмотря на все трудности, в манеже остались те, для кого цирковое искусство стало не просто профессией, а самой судьбой. Одним из таких людей, кто пронес верность любимому делу через десятилетия, стал известный артист, руководитель и участник группы жонглеров "Алмаз", а ныне художественный руководитель Кыргызского государственного цирка имени А. Изибаева Алмаз Ыбраимжанович Алжанов.

Его мастерство и вклад в развитие искусства отмечены множеством наград, дипломов и благодарственных писем как на родине, так и далеко за ее пределами - в России, Казахстане, США и Европе. Семейная труппа артиста не раз становилась лауреатом престижных мировых смотров: в частности, на XIII Международном фестивале циркового искусства "Эхо Азии" в Нур-Султане коллектив завоевал бронзовую награду и получил специальный приз от Столичного цирка Будапешта с приглашением в Венгрию. Кроме того, Алмаз Алжанов удостоен звания лауреатов многих международных фестивалей, отмечен памятными наградами, благодарностями от руководства известных мировых цирков, а также почетными грамотами за вклад в культуру и искусство Кыргызстана.

В интервью нашему изданию Алмаз Алжанов рассказал о закулисье цирковой династии, преемственности поколений и о том, каково это - работать и жить на манеже единой семьей.

- Алмаз Ыбраимжанович, вы прошли большой творческий путь в цирке: были акробатом, работали в джигитовке, клоунаде. А как появилась ваша фирменная группа?

- Наша группа жонглеров "Алмаз" - первая в мире среди групповых жонглеров на джамперах, выступающая еще и с элементом воздуха. Так сложилось, что у нас целая династия: и супруга, и сын уже работают со мной. Сына пришлось тренировать и готовить буквально с малых лет. Он с детства колесил с нами по миру - мы вместе гастролировали в Японии и во многих других странах. Моя жена - профессиональная воздушная гимнастка, она тоже жонглирует в воздухе и на лету перекидывается реквизитом вместе с нами.

- Как вообще пришло решение объединить всю семью в один рабочий коллектив?

- Это получилось само собой, по воле обстоятельств. Цирк - это ведь такая сфера, которая заполняет собой всю твою жизнь. Поэтому хочешь не хочешь, а близкие тоже стали артистами цирка. Вместе с семьей мы объездили почти полмира и побывали на самых престижных международных фестивалях. И сейчас я понимаю, что именно сын продолжит мое дело.

- Цирковая жизнь сложная - постоянные разъезды, репетиции. Каково это - работать со всей семьей?

- Это сложно, но в то же время очень интересно. Я хочу, чтобы сын продолжил мой путь. Он искренне этим увлечен. Он внимательно смотрит программы других артистов, и сейчас уже сам начинает подсказывать мне: "Папа, а давай попробуем вот так?" У него уже сформировалось свое режиссерское видение цирковых трюков, жанров и самого искусства.

- А с супругой не сложно работать?

- В цирке у меня железное правило: на манеже ты мне не жена. Дома - это одно, на манеже я как руководитель могу сказать строгое слово, потребовать собранности и концентрации. А за пределами манежа у нас совсем другая жизнь. Жена всё это прекрасно понимает и не обижается. Мы женаты уже 22 года, и в профессии мы около двух десятков лет. Сын начал профессионально работать на манеже с 14 лет. Наш первый совместный выпуск состоялся в Перми, сейчас ему уже 20.

- А если в будущем ваш сын Милан захочет сменить амплуа - уйти в акробатику или джигитовку?

- Пусть выбирает то, что хочет. Он же подготовленный универсал: владеет и жонглированием, и джигитовкой, и эквилибристикой, и акробатикой - может войти практически в любой номер. Нас в детстве тоже учила советская школа, нас готовили ко всему. Я сам прошел через всё: работал и жонглером, и канатоходцем, и во многих других номерах. Мы и клоунаду много лет работали.

- Не планируете ли вы сейчас набирать и обучать молодых артистов?

- Честно говоря, сейчас на это просто нет времени - у нас постоянные гастроли и приглашения на международные арены. А к обучению молодежи нужно подходить с полной отдачей, ведь в цирке всё решает база. Нас самих в детстве готовили очень серьезно: когда я занимался в детском цирковом коллективе "Мечтатели", эта сильная школа дала свои плоды - в 1986 году мы впервые поехали на всесоюзный фестиваль в Ригу, который по уровню был как чемпионат мира, и завоевали там высшую награду, "Золотого медведя". Чтобы давать детям такой же фундамент, нужно полностью посвятить себя педагогике. Поэтому я думаю, что когда выйду на заслуженную пенсию, обязательно сосредоточусь на этом и буду передавать свой опыт и знания подрастающему поколению.

- А как цирковая семья проводит свободное время?

- Как и все обычные люди. Я, например, очень люблю рыбалку. Жена обожает готовить. А сын, как и вся современная молодежь, увлекается IT-технологиями, компьютерами и интернетом. Когда приезжаем на гастроли в новые города, всегда стараемся выбраться на совместную прогулку, изучаем историю и ходим по музеям.

Фото и видео предоставлены семьей Алжановых