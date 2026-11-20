В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет. В турнире примут участие 48 национальных сборных, разделённых на 12 групп.

Всего на мировом первенстве запланировано 104 матча, которые пройдут на спортивных объектах комплекса Aspire Zone в Дохе и Эр-Райяне. Финал состоится 13 декабря на стадионе "Ахмад бин Али".

Семь сборных дебютируют на чемпионате мира U-17: Греция, Черногория, Румыния, Сербия, Мозамбик, Танзания и Вьетнам.

Сборная Узбекистана выступит в группе E вместе с Италией, Кот-д"Ивуаром и Ямайкой. Первый матч узбекистанские футболисты проведут 20 ноября против Кот-д"Ивуара, затем 23 ноября встретятся с Ямайкой, а 26 ноября сыграют с Италией.

Под руководством Сергея Чигодаева сборная Узбекистана рассчитывает преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф турнира.

Чемпионат мира U-17 завершится 13 декабря, когда определится новый обладатель мирового титула.