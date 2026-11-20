Создание металлургического комплекса на базе железорудного месторождения Жетим-Тоо может стать уникальным промышленным проектом в Центральной Азии и принести экономике Кыргызстана миллиарды долларов. Об этом редакции VB.KG заявил председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, инициатива представляет особый интерес с точки зрения формирования новой экономической политики в промышленности, а об освоении месторождения Жетим-Тоо после завершения открытой отработки на руднике Кумтор уже высказывалось мнение на высшем уровне.

"Этот проект действительно представляет очень большой интерес с точки зрения создания новой экономической политики в сфере промышленности, а также является приоритетным созданием нового промышленного кластера под названием металлургический комплекс на базе железорудного месторождения Жетим-Тоо. С точки зрения предварительных экономических расчетов он может внести очень большой, существенный вклад в поступление денежных средств в экономику нашей страны", - сказал он.

Спикер отметил, что об этом месторождении много говорят в последние два года, однако начать детальную разведку мешает нехватка финансирования. По его словам, сначала необходимо провести детальную разведку, поставить запасы на баланс и только затем переходить к вопросам привлечения инвестиций.

"Последние два года мы много говорим об этом месторождении, но почему-то, видимо, из-за отсутствия денежных средств в полной мере мы не можем начать проведение детальной разведки по данному месторождению. Да, это месторождение на сегодняшний день требует детальной разведки, после которой мы должны поставить запасы на баланс, а потом уже продумывать такой вопрос, как привлечение инвестиций", - отметил он.

Дуйшенбек Камчыбеков напомнил, что первые данные по объекту появились еще в 1957 году у советских геологов, затем в 1960-х годах прошли поисково-оценочные работы, а в 1980-х - детальное геолого-геофизическое изучение. Позже, в 2005–2009 годах, более детальную работу провела китайская компания "Мэйлинь Ресурс", в которой принимал участие геолог Чинарбек Тенизбеков, обошедший вдоль и поперек все семь участков протяженностью около 40 километров: Данги, Туюк-Суу, Айран-Суу, Молдо-Башы, Телек Северный, Телек Южный и Курменты.

"По последним данным, которые были проведены и предварительно подсчитаны компанией "Мэйлинь Ресурс", прогнозные запасы составляют порядка 3 миллиардов 300 миллионов тонн. Это месторождение состоит из гематитовых и магнетитовых руд, а также имеются участки со смешанными рудами. Содержание магнетита достигает более 60 процентов, гематитовых руд - до 30 процентов. С точки зрения технологических процессов магнетитовую руду можно отделять очень легко, но и для гематитовой руды на сегодняшний день есть отработанная технология со стороны индийских компаний. Поэтому мы можем говорить о том, что это месторождение после изучения можно осваивать и разрабатывать", - пояснил он.

Глава ассоциации изложил свой поэтапный план действий, опираясь на предварительные расчеты ГП "Кыргызгеология", которые оценивают стартовые затраты примерно в 500 миллионов сомов.

"Если мы найдем эти средства, мы должны вторым этапом создать новую специализированную поисково-разведочную партию, возможно, под названием "Жетимская", и привлечь туда профессионалов. Третий этап - мы должны учитывать развитие угольной гидроэнергетики, строительство Кара-Кечинской ТЭЦ, так как для освоения потребуются энергетические ресурсы, а также строительство железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече. Первоначально это разведка, затем решение инфраструктурных вопросов и обеспечение электроэнергией", - заявил Камчыбеков.

По его словам, начинать изучение можно в том числе с участка Курменты, расположенного поблизости от рудника Кумтор, куда уже ведет хорошая дорога, и задействовать при этом существующую дорожную инфраструктуру и энергетические планы. В перспективе же проект способен принести стране миллиарды долларов.

"Со строительством гидрометаллургического комплекса мы можем создать уникальный промышленный объект - впервые в Центральной Азии. Потребность в железе есть: его могут приобрести не только наши союзные страны, но и соседний Китай. Даже если мы будем реализовывать продукцию в виде железной руды, цена на сегодняшний день приличная - одна тонна стоит порядка 100 долларов. С учетом строительства инфраструктурных объектов в перспективе мы можем получить от этого проекта миллиарды долларов. Для экономики это очень большая помощь", - заключил спикер.

Справка о месторождении Жетим-Тоо: Жетим-Тоо (Джетимское железорудное месторождение) - крупнейшее месторождение железной руды в Кыргызстане, расположенное на территории Нарынской области (в районе хребта Жетим, на границе с Иссык-Кульской областью). Месторождение было открыто в 1956 году.

В пределах Джетимского железорудного бассейна выделяется ряд рудоносных участков; в публикациях указывается протяженность месторождения около 40 км и перечисляются основные участки, в числе которых Данги, Туюк-Суу, Айран-Суу, Молдо-Башы, Телек Северный, Телек Южный и Курменты. Основные рудные минералы представлены магнетитом и гематитом (включая мартит), а при разработке также отмечается возможность попутного извлечения ряда других компонентов.

Оценки запасов месторождения в геологических материалах и публичных обсуждениях различаются в зависимости от категории и методики подсчетов - от нескольких миллиардов тонн до более высоких прогнозных значений. Вопросы освоения Жетим-Тоо неоднократно поднимались на государственном уровне, в том числе в связи с необходимостью детальной разведки, развития транспортной и энергетической инфраструктуры и поиска источников финансирования.