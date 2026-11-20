Cотрудники ГКНБ Кыргызстана пресекли деятельность ячейки запрещённой религиозной секты "Иеговисты-Ильинцы" ("Десное братство"), в которую входили семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-следственных мероприятий получены доказательства распространения участниками ячейки идеологии организации, запрещённой решением суда.

При обысках по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты большое количество религиозной литературы, средства связи и устройства, использовавшиеся для передачи и рассылки экстремистских материалов.

Следствие в отношении задержанных продолжается.

ГКНБ напоминает об уголовной ответственности за участие в экстремистской деятельности и призывает граждан изучать религию исключительно в учебных заведениях, имеющих официальные разрешительные документы.