24 ноября в 16:00 в Бишкекском Доме кино имени Чингиза Айтматова состоится специальный показ короткометражных документальных фильмов, ставших лауреатами международной кинопремии Algimantas Vidugiris Award 2026. После просмотра зрители смогут обсудить картины с представителями международного жюри.

Об этом сообщают организаторы мероприятия, Союз кинематографистов Кыргызской Республики и Vidugiris Film.

По их данным, в программу вошли два документальных фильма: "Что шепчет грязь" грузинского режиссёра Деа Чоколавы и "Бакайыр" кыргызстанского режиссёра Дани Абирова.

Картина "Что шепчет грязь" продолжительностью 18 минут получила главный приз премии. Фильм рассказывает о девочке Тако, которая отправляется в путешествие, чтобы раскрыть древнюю тайну целебной грязи одного из регионов Грузии.

Работа была представлена на международных кинофестивалях, включая Krakow Film Festival, DOC NYC, Camden International Film Festival и DOK Leipzig. На Международном фестивале короткометражного кино в Кутаиси картина удостоилась почётного упоминания жюри.

Документальный фильм "Бакайыр" продолжительностью 14 минут получил награду "Признание Альгимантаса Видугириса 2026". Картина посвящена юным девушкам, которые знакомятся с эпосом "Манас" и традиционной музыкой. Особое внимание уделено традиции "устат-шакирт" и роли местных инициатив в сохранении культурного наследия.

После показа состоится обсуждение фильмов с участием членов международного жюри, киноведов, кинокритиков и экспертов.

В мероприятии примут участие народный артист Кыргызской Республики, кинооператор-постановщик Хасан Кыдыралиев и кинорежиссёр, кинооператор Андрей Ерастов, работавший над проектами для BBC, National Geographic, Channel 4 и Al Jazeera.

Также планируется онлайн-подключение председателя жюри, кинорежиссёра Виталия Манского, профессора Кембриджского университета Катрионы Келли и художника-постановщика Умуркула Борубаева.

Премия Algimantas Vidugiris Award учреждена в память о литовском и кыргызстанском режиссёре-документалисте Альгимантасе Видугирисе (1936–2010). Её цель заключается в поддержке документального кинематографа и авторов, обращающихся к вопросам истории, культуры и человеческой жизни. Вход свободный.