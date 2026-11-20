В Бишкеке водитель электробуса, попавшего в ДТП 19 ноября, скончался в больнице от полученных травм. По предварительной информации, транспортное средство самопроизвольно начало движение и столкнулось с двумя припаркованными автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По её данным, происшествие произошло около 16:05 на конечной остановке у завода "Фрунзе" на улице Кенсуйской. Электробус марки Ankai, обслуживающий маршрут № 2, находился на стоянке.

Водитель не поставил транспортное средство на стояночный тормоз, в результате чего электробус начал самопроизвольно двигаться. Пересекая улицу Интергельпо, он столкнулся с припаркованными автомобилями Toyota Prius и Mazda.

Водитель попытался остановить электробус, однако получил тяжёлые травмы. Прибывшие медики доставили его в городскую больницу, где он скончался, несмотря на оказанную помощь.

В момент происшествия пассажиров в электробусе не было.

В муниципальном предприятии "Бишкекский городской транспорт" создадут специальную комиссию для изучения обстоятельств ДТП и принятия необходимых мер. По итогам её работы предусмотрена выплата компенсации со стороны предприятия.

Ущерб владельцам повреждённых автомобилей планируется возместить в рамках страхования в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время соответствующие органы проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.