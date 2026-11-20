Кыргызстан получил статус официального наблюдателя при Комитете Конвенции Совета Европы № 108 о защите персональных данных. Решение принято 19 ноября 2026 года по итогам 51-й пленарной сессии Комитета, состоявшейся в Страсбурге. Об этом сообщает Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете министров КР.

По данным ведомства, в работе сессии приняла участие делегация Кыргызстана во главе с заместителем директора Госагентства Кылым Мадалбековой.

Получение статуса наблюдателя позволит Кыргызстану участвовать в международном профессиональном диалоге, обмениваться опытом с зарубежными уполномоченными органами, изучать практики регулирования обработки персональных данных и обсуждать вопросы цифровой безопасности.

В Госагентстве отметили, что такое сотрудничество приобретает особое значение в условиях развития цифровых технологий, искусственного интеллекта, трансграничного обмена информацией и увеличения объёмов обработки персональных данных.

Кроме того, участие в деятельности Комитета создаёт дополнительные возможности для совершенствования национального законодательства, укрепления системы защиты персональных данных и развития международного взаимодействия.

Конвенция Совета Европы № 108 была принята в 1981 году и стала первым международным юридическим документом, установившим общие принципы защиты персональных данных.

В Госагентстве подчеркнули, что работа в данном направлении направлена на формирование безопасной цифровой среды, в которой обеспечивается защита прав граждан на неприкосновенность частной жизни.