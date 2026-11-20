Авиакомпания Qanot Sharq запустила прямые чартерные рейсы из Бишкека на Пхукет (Таиланд). Полёты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По её данным, в Международном аэропорту "Манас" состоялся первый рейс по новому туристическому направлению.

Для выполнения полётов авиакомпания планирует использовать самолёты Airbus A321, A330 и A320neo.

Открытие маршрута расширит международную маршрутную сеть Кыргызстана и будет способствовать развитию туристических связей с Таиландом.

Qanot Sharq является частной авиакомпанией Узбекистана.