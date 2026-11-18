В Бишкеке абоненты Beeline теперь могут пользоваться мобильным приложением "Мой город" без расхода интернет-трафика из своего пакета.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По её данным, муниципальное предприятие "Центр цифровых технологий" совместно с мобильным оператором Beeline ввело нулевую тарификацию интернет-трафика для приложений "Мой город" и "Учёт производственных работ".

С помощью приложения "Мой город" жители столицы могут направлять обращения в муниципальные службы, оплачивать коммунальные услуги, отслеживать движение общественного транспорта, приобретать электронные билеты и пользоваться другими городскими сервисами.

Нулевая тарификация также распространяется на информационную систему "Учёт производственных работ", которой ежедневно пользуются сотрудники муниципальных предприятий и городских служб. Она предназначена для учёта выполненных работ, контроля задач и координации деятельности городских подразделений.

В мэрии отметили, что развитие цифровых сервисов направлено на повышение доступности муниципальных услуг и упрощение взаимодействия горожан с городскими службами.