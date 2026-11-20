Юношеская сборная Кыргызстана по футболу занимает второе место в группе F отборочного турнира Кубка Азии U-17 2027 года, матчи которого проходят в Бишкеке с 8 по 20 ноября.

После двух встреч кыргызстанская команда набрала четыре очка, разгромив Северные Марианские острова со счётом 12:0 и сыграв вничью с Йеменом - 0:0.

Лидером группы остаётся Йемен с семью очками после трёх матчей. Монголия занимает третье место с тремя очками, а Северные Марианские острова замыкают таблицу без набранных баллов. Сборная Туркменистана снялась с соревнований.

Решающая встреча Кыргызстана с Монголией состоится 20 ноября. Для выхода на первое место кыргызстанским футболистам необходимо победить с разницей не менее пяти мячей.

Победитель группы получит путёвку в финальную часть Кубка Азии U-17, которая пройдёт с 12 по 29 мая 2027 года в Узбекистане.