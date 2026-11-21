Представители Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции КР приняли участие в международной научно-практической конференции "Уголовный процесс и судебная экспертиза: вопросы взаимодействия в эпоху цифровизации", состоявшейся в Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

Научный форум объединил ведущих ученых, представителей экспертного сообщества и практикующих юристов из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Азербайджана. Главной темой обсуждения стало влияние цифровых технологий на развитие уголовного судопроизводства и судебно-экспертной деятельности.

На пленарном заседании с приветственными словами выступили начальник Управления баллистических, трасологических и взрывотехнических экспертиз Жанарбек Мамытов и начальник отдела технических экспертиз документов Тилек Самудинов. В работе форума также приняли участие заместитель начальника Управления почерковедческих экспертиз Мерлан Адылбеков и заместитель начальника Отдела компьютерно-технических и фоноскопических экспертиз Канымет Молдоташов.

Особый интерес участников вызвали доклады представителей ведомства. Жанарбек Мамытов осветил вопросы правового статуса судебного эксперта в судопроизводстве. Ведущий эксперт Управления баллистических, трасологических и взрывотехнических экспертиз Михелина Исмаилханова рассказала о гарантиях прав и законных интересов эксперта как участника уголовного процесса, а также затронула процессуальные аспекты применения искусственного интеллекта.

Участники конференции обсудили широкий круг актуальных проблем: от использования цифровых доказательств и технологий ИИ до особенностей компьютерно-технической экспертизы, выявления цифровых следов и обеспечения достоверности заключений. Отдельное внимание уделили процессуальной независимости специалистов и совершенствованию взаимодействия экспертных учреждений со следственными и судебными органами.

Работа форума продолжилась в двух тематических секциях, посвященных цифровизации уголовного процесса и развитию судебной экспертизы в условиях современных технологических вызовов. В дискуссиях наряду с учеными и действующими специалистами приняли участие студенты юридических факультетов.