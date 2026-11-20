В Бишкеке состоялся тренинг для журналистов и блогеров на тему "Совершенствование подходов к освещению социально значимых тем в СМИ на основе принципов ответственной журналистики".

Организаторами выступили Секретариат Антикоррупционного делового совета при Президенте КР и Министерство культуры, информации и молодежной политики КР.

Одним из участников тренинга стал первый заместитель председателя общественного объединения "Молодежное движение Кыргызстана" Аскар Шайкидинов. В беседе с корреспондентом "Вечернего Бишкека" он рассказал о деятельности организации, проблемах молодежи в регионах, международном сотрудничестве и важности защиты молодых людей от экстремистской идеологии и недостоверной информации.

- Когда была создана ваша организация?

- Наше молодежное движение было создано в 2023 году. В 2024 году было принято соответствующее постановление Кабинета министров Кыргызской Республики.

На протяжении последних двух лет мы активно работаем по всей республике, взаимодействуем с профильными министерствами и другими государственными органами.

При поддержке президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова мы организовали общереспубликанские молодежные форумы в рамках инициативы "Кыргызстан моей мечты".

Наша главная цель заключается в объединении молодежи Кыргызстана, ее патриотическом воспитании, поддержке инициатив и создании возможностей для развития, особенно в регионах.

- Какие результаты деятельности организации вы считаете наиболее значимыми?

- Прежде всего - это развитие молодежи в регионах, объединение молодых людей и реализация их инициатив на республиканском и местном уровнях.

В рамках форумов мы проводили в каждой области не менее десяти мероприятий. Они охватывали самые разные направления: популяризацию здорового образа жизни, спорт, интеллектуальные соревнования, повышение квалификации молодых специалистов и поддержку талантливых изобретателей.

Большое внимание уделялось образовательным программам, культурному и социальному развитию молодежи.

Для нас важно, чтобы молодые люди из отдаленных районов имели возможности для самореализации и могли предлагать собственные решения актуальных проблем.

- Во время представления упоминалось, что вы получили награду от президента России Владимира Путина. За какие заслуги вас отметили и кто вручил награду?

- В 2024 году в Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодежи, в котором приняли участие около 400 представителей Кыргызстана. Я был куратором нашей делегации.

Награду присудили за организацию участия кыргызстанской молодежи в фестивале и координацию работы делегации. Вручили ее в посольстве России буквально пару недель назад. Помимо меня, награды получили и другие граждане Кыргызстана.

- С какими основными проблемами сегодня сталкивается молодежь Кыргызстана?

- Одна из наиболее серьезных проблем, особенно в регионах, связана с инфраструктурой.

Необходимо строить новые спортивные комплексы, образовательные учреждения, молодежные центры и другие объекты, которые создают условия для развития молодых людей.

В отдаленных районах сохраняются проблемы безработицы и социальной поддержки.

Вместе с тем сейчас принимаются меры по повышению заработной платы молодых специалистов. Это может стать дополнительным стимулом для их привлечения в регионы.

Еще одно важное направление касается безопасности молодежи, в том числе кибербезопасности.

Мы также обсуждаем вопросы профилактики наркомании, миграции и оттока молодых специалистов. Эти проблемы актуальны как для регионов, так и для крупных городов.

- Насколько молодежь сегодня подвержена влиянию экстремистской и радикальной религиозной идеологии? Какие тенденции вы наблюдаете?

- Я не являюсь специалистом в этой области, поэтому не могу дать профессиональную оценку масштабам проблемы.

Однако совместно с профильными государственными органами мы проводим образовательные мероприятия, тренинги и круглые столы, посвященные профилактике экстремизма.

Такие встречи организуются как на республиканском, так и на региональном уровне, в том числе в рамках молодежных лидерских школ.

Мы взаимодействуем с представителями духовенства и соответствующими организациями, которые разъясняют вопросы традиционного религиозного образования и предупреждения распространения экстремистских идей.

Безусловно, определенные угрозы существуют. Причем они касаются не только Кыргызстана, но и других стран Центральной Азии.

Поэтому мы также обмениваемся опытом с соседними государствами.

Сегодня молодежь получает огромное количество информации через YouTube и социальные сети. Именно поэтому так важно распространять достоверные сведения и создавать качественный, полезный контент.

Считаю, что подобные сегодняшнему тренинги имеют большое значение. Средства массовой информации должны помогать молодым людям ориентироваться в информационном пространстве, получать проверенные сведения и формировать собственное мнение на основе достоверных фактов.