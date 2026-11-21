В Кыргызстане планируют создать новую систему дополнительной подготовки водителей, работающих на международных грузоперевозках. Учебный центр, который намерен открыть Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (КГТУ), будет готовить специалистов с расширенными знаниями в области международной логистики, транспортного законодательства, цифровых платформ и сопровождения грузов. Об этой инициативе рассказал на конференции LogiTrends"26 Kyrgyzstan руководитель Международной высшей школы логистики КГТУ Акылбек Уметалиев.

По его словам, сегодня требования к водителям, выполняющим международные перевозки, значительно шире, чем просто наличие водительского удостоверения и знание правил дорожного движения. Специалист должен ориентироваться в международных требованиях, документации, правилах прохождения границ, транспортных процедурах и уметь пользоваться современными цифровыми инструментами.

"Водитель, который выезжает за пределы нашей республики, должен знать гораздо больше, чем просто правила дорожного движения и иметь соответствующие документы", - отметил представитель университета.

В связи с этим КГТУ планирует со следующего года открыть при университете специализированный центр переподготовки. Обучение будет ориентировано на водителей международных перевозок и специалистов транспортных компаний.

Как пояснил Акылбек Уметалиев, программа предполагает несколько учебных модулей. В частности, слушателей намерены обучать требованиям международных перевозок, вопросам комплаенса, правильному оформлению и сопровождению документации, использованию логистических платформ и работе с цифровыми инструментами.

Особое внимание предполагается уделить тому, чтобы водители могли самостоятельно ориентироваться в требованиях международных перевозок и избегать проблем при пересечении границ.

Для реализации программы университет намерен использовать собственную академическую базу и привлекать специалистов-практиков. В числе международных партнёров школы логистики - образовательные учреждения Германии, Венгрии, Китая и других стран.

Уметалиев подчеркнул, что развитие логистики невозможно без подготовки квалифицированных кадров. По его мнению, стране необходимы специалисты нового уровня, которые понимают не только непосредственно транспортную работу, но и всю систему международного движения грузов.

В университете рассчитывают, что новый учебный центр поможет восполнить существующий дефицит профессиональных компетенций в сфере международных автомобильных перевозок. Презентацию учебного центра и его возможностей планируется провести после подготовки необходимой учебной и материально-технической базы.