21 ноября в Бишкеке прошла шестая церемония вручения премии "Ак-Мөөр - 2026", объединившая кыргызстанок, добившихся успехов в культуре, бизнесе, общественной деятельности и других сферах. Корреспондент "Вечернего Бишкека" побывала на торжестве в "Ырыс Ордо" и пообщалась с участниками мероприятия.

Праздничную атмосферу создавали выступления артистов, национальные наряды и многочисленные поздравления. Гостьи демонстрировали одежду с кыргызскими орнаментами, традиционные головные уборы и украшения. В зале звучала музыка, участницы обменивались цветами и фотографировались на память.

Организатором церемонии выступило общественное объединение "Кыргыз биримдиги" во главе с Даной Абдыбековой. Как рассказали ведущие, объединение уже 11 лет реализует культурные инициативы, направленные на сохранение национальных традиций и популяризацию достижений кыргызстанок.

В этом году мероприятие приобрело ещё больший международный масштаб. По информации организаторов, в церемонии приняли участие представительницы Китая, Казахстана, Турции и Азербайджана.

Обращаясь к собравшимся, Дана Абдыбекова поблагодарила участниц за поддержку проекта, отметила их достижения и пожелала дальнейших успехов. После этого она официально объявила церемонию открытой.

В ходе вечера гостям показали видеопрезентацию об истории "Ак-Мөөр". Первый фестиваль состоялся в 2019 году на Сон-Куле, где главным призом стал автомобиль. В последующие годы мероприятия проводились на побережье Иссык-Куля.

Проект постепенно расширял свою программу. Помимо награждения успешных кыргызстанок, организаторы проводили конкурсы, посвящённые национальной культуре, языку и традициям. В одном из них для 16 участниц дизайнеры создали по три образа с элементами кыргызского национального костюма.

Отдельным направлением стал выпуск журнала "Ак-Мөөр", рассказывающего о жизненном пути и профессиональных достижениях общественных деятельниц и предпринимательниц.

О значении подобных инициатив для сохранения национальной культуры и развития экономики корреспонденту "Вечернего Бишкека" рассказал первый заместитель министра культуры, информации и молодёжной политики Чынгыз Эсенгул уулу.

Он высоко оценил деятельность организатора премии Даны Абдыбековой.

"Мы давно знаем Дану Абдыбекову, много работали вместе. Её потенциал и энергия придают большую силу продвижению кыргызской культуры. Она работает в партнёрстве с Министерством культуры, вносит свой вклад в сохранение и популяризацию наследия кыргызского народа", - отметил он.

По словам Чынгыза Эсенгул уулу, за годы существования проекта была проделана значительная работа по популяризации национальных традиций, в том числе искусства ношения элечека и других элементов культурного наследия.

"За это время она проделала колоссальную работу. Благодаря таким мероприятиям популяризируются элечек и другие наши национальные ценности. В этом плане её деятельность заслуживает большого уважения", - подчеркнул представитель министерства.

Отдельно он остановился на экономическом значении подобных проектов. По его мнению, сохранение традиционных ремёсел напрямую связано с развитием предпринимательства, созданием рабочих мест и поступлением налогов.

"Возьмём хотя бы изготовление одного платка. В этом процессе уже задействованы несколько человек. Затем изделие поступает в продажу, а это доходы, налоговые и социальные отчисления. Поэтому вклад таких инициатив в экономику очень большой", - пояснил Чынгыз Эсенгул уулу.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки мастеров, занимающихся изготовлением национальных изделий.

"Нужно поддерживать ремесленников и развивать ремесленничество. И во главе этой работы стоят наши прекрасные кыргызстанки", - заключил он.

Одной из обладательниц статуэтки "Ак-Мөөр - 2026" стала народная артистка Кыргызстана Гульнур Сатылганова. В беседе с "Вечерним Бишкеком" певица рассказала, почему на протяжении нескольких лет поддерживает проект.

"Я считаю, что "Ак-Мөөр" - это фестиваль, который прославляет красоту, нежность и одновременно силу наших кыргызстанок. Хочу выразить огромную благодарность его основательнице Дане Абдыбековой. Думаю, таких мероприятий должно быть больше", - отметила артистка.

По словам Сатылгановой, нынешняя церемония заметно отличается от предыдущих своим масштабом.

"Я всегда поддерживаю Дану и участвую в её проектах. В этом году особенно заметно, что фестиваль стал масштабнее. Дана Абдыбекова большая молодец", - добавила она.

Во время концертной программы певица исполнила песню "Аял дүйнө". Слова композиции написал народный поэт Кыргызстана Кыялбек Урманбетов, музыку сочинил Султан Садыралиев.

Песня посвящена материнству, женской стойкости и самоотверженности. В ней рассказывается о девушке, которая со временем становится матерью, воспитывает детей, заботится о близких и, несмотря на жизненные трудности, сохраняет любовь и душевную силу. Особое место занимает образ матери как хранительницы жизни и связующего звена между поколениями.

"Я очень много работала над этой песней. Считаю, что получилось прекрасное произведение с глубоким смыслом", - поделилась артистка.

При этом певица обратила внимание на то, что содержательные музыкальные произведения не всегда получают заслуженное признание.

"К сожалению, у нас не всегда уделяют должное внимание таким сильным, содержательным песням. Люди всё чаще обращают внимание на лёгкие, развлекательные композиции. А я считаю, что эта песня очень сильная", - подчеркнула Гульнур Сатылганова.

Разговор коснулся и роли кыргызстанок в развитии страны. По мнению артистки, их вклад невозможно оценивать исключительно по профессиональным достижениям, поскольку многие одновременно несут ответственность за семью и воспитание детей.

"Мы привыкли говорить, что женщина - слабый пол. Но на самом деле она создана очень сильной. Она одновременно красивая, нежная и невероятно стойкая. С самого детства девочек приучают к ответственности, домашним заботам. Потом они создают семьи, воспитывают детей, заботятся о близких и при этом продолжают работать", - рассказала певица.

Она отметила, что сегодня кыргызстанки успешно реализуют себя в самых разных направлениях.

"Посмотрите, сколько у нас успешных девушек! И в бизнесе, и в других сферах работают замечательные, талантливые кыргызстанки. Я всегда поддерживаю их стремление быть сильными. Я бы даже сказала, что на женщинах держится весь мир", - сказала артистка.

На вопрос о том, какими она представляет кыргызстанок через десять лет, Гульнур Сатылганова ответила:

"Я не могу предсказывать будущее. Но если мы продолжим развиваться такими темпами, думаю, всё будет хорошо. У нас очень много талантливых девушек, которые уже добиваются успехов в разных областях. Поэтому я связываю с ними большие надежды. А каким окажется будущее, покажет время".

Своими впечатлениями от церемонии поделилась и народная артистка Кыргызстана Каныкей Эралиева. Несмотря на то что её приглашали и раньше, побывать на мероприятии удалось впервые.

"Сегодня проходит действительно грандиозное, масштабное мероприятие. Хочу выразить огромную благодарность организатору Дане Абдыбековой. Мы очень рады, что она чествует кыргызских девушек, прославляет наших соотечественниц и проводит такое торжество на высоком уровне", - рассказала певица.

Каныкей Эралиева призналась, что особенно ценит стремление организаторов сохранить кыргызские обычаи и познакомить с ними широкую аудиторию.

"Я очень благодарна за то, что здесь так высоко поднимают и прославляют исконные традиции кыргызского народа. Это замечательная инициатива. Думаю, в будущем мероприятие может выйти и на международный уровень", - подчеркнула она.

Ещё одной героиней вечера стала продюсер и предприниматель Дарика Ибраимова, которая уже 20 лет работает в креативной индустрии. В этом году она вновь получила статуэтку "Ак-Мөөр".

В интервью "Вечернему Бишкеку" Ибраимова рассказала, что давно знакома с Даной Абдыбековой и наблюдала за становлением проекта.

"Я знаю Дану давно, и я знаю, как она запускала этот проект. Очень восхищаюсь её работой", - отметила продюсер.

Она вспомнила первые фестивали, которые проводились на Иссык-Куле. По её словам, уже тогда организаторы стремились представить национальные традиции в современном формате.

Дарика Ибраимова считает, что подобные премии помогают предпринимателям почувствовать общественное признание своего труда.

"Заниматься предпринимательством нелегко, а быть женщиной-предпринимателем ещё сложнее. Именно такие премии помогают им получить это признание и идти дальше, развиваться, вкладывать и развивать экономику страны", - подчеркнула она.

По мнению продюсера, особенно важно рассказывать о достижениях кыргызстанок, которые создают собственный бизнес, рабочие места и развивают новые направления экономики.

Отдельной темой разговора стала креативная индустрия, которой Дарика Ибраимова посвятила два десятилетия.

"Я предприниматель в креативной индустрии 20 лет. Я ни дня не работала на госслужбе, я в предпринимательстве от и до. Я из тех, кто монетизирует креативную экономику", - рассказала она.

Ибраимова подчеркнула, что понятие креативной экономики гораздо шире информационных технологий. По её словам, оно включает организацию мероприятий, дизайн, декорирование, ресторанный бизнес и другие направления, в которых творческие идеи превращаются в коммерческие проекты.

В качестве примера успешной предпринимательницы она назвала Рано Бабаджанову.

Продюсер объяснила, что событийная индустрия объединяет множество специалистов. Подготовка одного крупного мероприятия предполагает работу дизайнеров, декораторов, технических подрядчиков, представителей ресторанного бизнеса и других предпринимателей.

"Именно ивентеры являются таким двигателем креативной экономики в этой сфере, потому что мы объединяем и монетизируем всех подрядчиков. Так что мы такой старт для многих в креативной индустрии", - отметила Ибраимова.

По её мнению, кыргызстанки играют значительную роль в творческом предпринимательстве.

"И в креативной экономике большинство женщины, я считаю. И сейчас креативная экономика является флагманом развития экономики Кыргызстана", - подчеркнула продюсер.

Одним из ярких эпизодов вечера стало выступление заслуженного работника культуры Кыргызской Республики, певца, композитора, комузиста и солиста группы "Үркөр" Эмила Ишена, исполнившего отрывок из эпоса "Манас". Ранее его голос прозвучал на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке.

Торжество продолжилось вручением наград, концертными номерами и поздравлениями лауреатов.

Премия "Ак-Мөөр - 2026" вновь объединила кыргызстанок, чьи достижения заслуживают общественного внимания. А разговоры с участницами показали, что за праздничными нарядами и статуэтками стоят годы труда, профессионального становления и стремления развивать своё дело, культуру и страну.