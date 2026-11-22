В Бишкеке 20 ноября состоялась встреча представителей спортивных федераций Кыргызстана, организованная Национальной федерацией бокса. Участники обсудили развитие отечественного спорта, достижения кыргызстанских боксеров, поддержку молодых спортсменов и перспективы международного сотрудничества.

Мероприятие прошло в формате традиционного спортивного шерине, объединившего представителей различных федераций, известных спортсменов и тренеров.

Открывая встречу, президент Национальной федерации бокса Кыргызстана Кунай Медетхан поблагодарил гостей за участие и отметил важность поддержания тесных связей между спортивными организациями.

"Не так давно при поддержке коллег меня избрали президентом Национальной федерации бокса. Когда мы начали определять календарные планы, выяснилось, что подошла наша очередь проводить шерине. Мы подали заявку и решили пригласить всех наших коллег именно 20 ноября. Большое спасибо, что нашли время присутствовать здесь. Для нас это большая честь", - сказал он.

По словам руководителя федерации, встреча стала возможностью поделиться результатами проделанной работы и дальнейшими планами.

"Мы подготовили небольшой ролик о нашей деятельности, о том, что было сделано за последние несколько лет после Олимпиады в Париже, и о наших дальнейших планах. Нам хотелось поделиться всем этим с вами", - отметил Кунай Медетхан.

В ходе мероприятия гостям была представлена видеопрезентация, посвящённая истории становления кыргызстанского бокса, международным достижениям спортсменов и деятельности Национальной федерации бокса.

В видеоролике были показаны ключевые этапы развития этого вида спорта. В частности, отмечалось, что первый чемпионат Кыргызской ССР по боксу состоялся в 1938 году, а в 1977 году Валерий Гришковец стал первым представителем республики, завоевавшим звание чемпиона СССР.

Особое внимание в видеопрезентации уделили историческому достижению Мунарбека Сейитбек уулу, который на Олимпийских играх 2024 года в Париже завоевал серебряную медаль и стал первым кыргызстанским боксёром, поднявшимся на олимпийский пьедестал.

Также были представлены результаты выступлений сборной Кыргызстана на чемпионате мира по боксу под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA), состоявшемся в декабре 2025 года в Дубае. Омар Ливаза завоевал серебряную медаль, а Ихтияр Нишонов стал бронзовым призёром. По итогам соревнований кыргызстанская команда разделила пятое место в медальном зачёте с Таджикистаном.

Отдельная часть видеопрезентации была посвящена поддержке национальной сборной. Как сообщалось в ролике, уже второй год 25 боксёров и пять представительниц женской команды получают ежемесячные стипендии федерации в размере 25 тысяч сомов. Кроме того, федерация выплачивает заработную плату тренерскому составу сборных команд.

В настоящее время все члены национальной сборной проходят комплексное медицинское обследование.

В видеопрезентации также рассказали о работе федерации в регионах. В последние месяцы её руководство посетило все области Кыргызстана, где региональным представительствам были переданы спортивная экипировка и инвентарь для занятий боксом.

Среди дальнейших планов федерации было отмечено проведение международных соревнований на территории страны. В частности, Национальная федерация бокса подала заявку на организацию в Кыргызстане чемпионатов Азии среди молодых спортсменов в 2027 году.

На встрече также выступил олимпийский чемпион 1980 года по тяжёлой атлетике, четырёхкратный чемпион мира Каныбек Осмоналиев.

Он подчеркнул, что подобные мероприятия помогают представителям спортивных федераций поддерживать постоянную связь, обсуждать существующие проблемы и совместно находить пути их решения.

"Нашим тренерам и федерациям необходимо быть ближе друг к другу, общаться. Если возникают какие-то проблемы, мы должны вместе их рассматривать и находить решения", - отметил Осмоналиев.

Особое внимание олимпийский чемпион уделил развитию кыргызстанского бокса и достижениям молодых спортсменов.

"Я сам очень люблю и бокс, и борьбу. Сегодня с волнением, радостью и гордостью наблюдаю за тем, как развивается наш бокс, как растут наши девушки и парни. Мы долго говорили, что у нас нет олимпийской медали по боксу. И вот, слава Богу, наши спортсмены привезли её с Олимпиады", - сказал он.

По мнению Каныбека Осмоналиева, дальнейшие успехи кыргызстанского спорта во многом зависят от единства спортивного сообщества.

"Если мы будем работать сообща, понимать друг друга и вместе двигаться вперёд, я думаю, что и бокс, и другие виды спорта в Кыргызстане будут развиваться", - подчеркнул олимпийский чемпион.

Он также рассказал о взаимодействии представителей тяжёлой атлетики с руководством Национального олимпийского комитета.

"Нас тоже пригласили, спросили, какие проблемы существуют в тяжёлой атлетике, что необходимо для её развития. Мы обсудили задачи, которые давно перед собой ставили", - сообщил Осмоналиев.

Отдельную часть своего выступления он посвятил воспитанию подрастающего поколения, подчеркнув, что спортивные достижения должны сочетаться с нравственными ценностями.

"Наша главная задача - воспитывать молодёжь. Чтобы наши девушки и парни были чистыми душой, человечными, уважали окружающих, любили свою Родину и были готовы защищать свой народ. Воспитание патриотизма - одна из наших важнейших задач", - отметил он.

В завершение Каныбек Осмоналиев поблагодарил Национальную федерацию бокса за организацию мероприятия и пожелал участникам достигать поставленных целей в мире, согласии и единстве.