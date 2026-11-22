Во всех регионах страны согласно утвержденному графику проводятся продовольственные ярмарки, организованные по поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главная цель мероприятий - наладить прямые поставки от местных фермеров и производителей к покупателям, обеспечив население качественными продуктами питания по сниженным ценам.

В пятницу, 20 ноября, торговые площадки развернулись в Аламудунском районе и в городе Кербен Джалал-Абадской области. Стоимость основных продуктов на этих ярмарках сложилась следующим образом:

В Аламудунском районе: мясо продавали по 750 сомов за килограмм, картофель - по 23 сома, морковь - по 25 сомов, а яйца - по 12 сомов за штуку.

В городе Кербен: килограмм картофеля стоил 30–35 сомов, лук - 35 сомов, яблоки - от 30 до 70 сомов, рис - 120 сомов.

В Минсельхозе напомнили, что в Бишкеке аналогичная продовольственная ярмарка на площади имени Турдакуна Усубалиева работает каждые выходные (в субботу и воскресенье), так что закупиться продуктами от фермеров горожане могут и сегодня, 22 ноября.