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Президент обнажил меч…

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- Канат Кожоев
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Что сейчас происходит в кыргызском обществе? На первый взгляд – ничего особенного. Жизнь идёт своим чередом, кто-то работает, кто-то учится, люди готовятся к зиме, решают насущные проблемы. Но равновесие это – кажущееся. Нестабильное. В любой момент готовое взорваться.

Кыргызское общество всегда отличалось активностью и отзывчивостью. Задеть его, раскачать, поднять, взбудоражить – легче лёгкого. Одно дело, когда неравнодушный народ готов всем миром прийти на помощь нуждающемуся соотечественнику. И совсем другое, когда он вспыхивает от умело брошенной искры и бросается ломать и крушить всё вокруг – в угоду неким деструктивным силам, которые пользуются его активностью и отзывчивостью.

Триггером может стать всё, что угодно. Недавняя трагедия с погибшим в горах мальчиком обернулась травлей МЧС с обвинением министерства в полной некомпетентности, лени и равнодушии. Один вброшенный блогерский пост – и куча гневных комментариев: "Бездушные, неграмотные, даже когда вызываешь, трубку не берут!" А дальше – ещё круче: "Никто ни за что не несёт ответственности, система управления разрушена, нет грамотных кадров, нет людей с государственным мышлением"… Отдельно взятое горе (за которые виновные уже понесли наказание) вырастает до государственных масштабов с неоправданными обобщениями и недопустимыми выводами о несостоятельности чуть ли не всей системы государственного управления.

В таком случае недалеко и до призывов "Кетсин!".

И таких примеров хватает. Сейчас, по мере приближения президентских выборов, кто-то очень точно прочувствовал внутреннюю наэлектризованность общества и так же точно нащупал ниточки, за которые надо дёргать, чтобы его взорвать. Каждое неосторожное слово в парламенте, каждая промашка какого-нибудь местного руководителя моментально цепляется и раздувается до общереспубликанского масштаба с подведением "итогов": власть, мол, неспособна управлять страной…

Активизировались непонятно откуда вылезшие блогеры, моментально набирающие по нескольку тысяч подписчиков, раскачивая чувствительные для народа темы "беззакония и несправедливости". Особенно заметно стремление целой когорты "правдоискателей" столкнуть лбами представителей разных народов и конфессий.

Межнациональный конфликт – козырная карта в рукаве у каждого более-менее крупнокалиберного игрока. Он достаёт её тогда, когда прочие способы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию провалились. Межнац – это беспроигрышно. Не случайно именно национальный вопрос поднимается в Кыргызстане всякий раз непосредственно до или сразу после масштабных, значимых событий.

2005 год. Власть Акаева трещит по швам. Однако с чьей-то точки зрения, видимо, неубедительно трещит. В последний день января случилась драка между кыргызскими и дунганскими подростками в селе Искра под Токмаком. Драка переросла в полноценное столкновение – такой интенсивности, что в село пришлось вводить милицейское спецподразделение. Эксперты, анализировавшие ситуацию, отмечали: как только в Искре запахло жареным, в село тут же прибыли автобусы с крепкими молодыми мужчинами, которые и учинили погромы… Аналитики сошлись во мнении, что конфликт не был стихийным и спонтанным, а организован и спланирован извне.

Чуть меньше двух месяцев оставалось до "тюльпановой революции". Совпадение? Возможно…

2010 год. В июне вспыхивают столкновения между кыргызами и узбеками на юге страны. Аккурат после апрельской революции со сменой власти. Те июньские южные беспорядки – одна из самых трагических страниц в истории Кыргызстана. И написана была эта страница, по мнению экспертов, тоже некими сторонними "писателями".

2017 год. Преддверие очередных выборов президента. Как такового межэтнического конфликта удалось избежать, но национальный вопрос муссировался, что называется, в хвост и в гриву. Генеральная прокуратура даже возбудила уголовное дело по статьям "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" и "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя". Накануне в соцсетях появился и быстро набрал охваты ролик с участием кандидата в президенты Омурбека Бабанова, где он якобы говорит об ущемлении прав узбеков и чуть ли не подталкивает их к активным антигосударственным действиям… Штаб Бабанова от ролика открестился и заявил, что запись смонтирована и слова вырваны из контекста…

Однако некий шулер с нацкартой в рукаве своего уже добился.

Примерно с 2018 года в Кыргызстане раскачивается антикитайская тема. В 2019-м, накануне своего официального падения, президент Жээнбеков очень беспокоился по этому поводу, понимая, что нагнетаемая синофобия может иметь очень опасные последствия для общества и государства.

А последнее время антикитайская тема как бы обрела второе дыхание, и кое-кто уже прямо ставит в вину действующему президенту Садыру Жапарову, что он якобы "продал Кыргызстан Китаю". Виноватят его даже за то, что в 1916 году его предки вынуждены были переселиться в Китай, а позже вернулись на родину. Виноватят даже за строительство стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, что совсем уж абсурдно, но тем не менее…

Cui prodest? – спрашивали в таких случаях древние римляне. Кому выгодно? Кто заинтересован в том, чтобы систематически вытаскивать на поверхность одну из самых болезненных тем и с её помощью манипулировать общественным сознанием? И кого имел в виду Садыр Жапаров, предупреждая о готовящемся в преддверии выборов крупном межнациональном конфликте?

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов уверен, что масштабный межэтнический конфликт невозможно организовать без поддержки извне. И тут с ним трудно не согласиться. Уже едва ли не стопроцентно доказано, что антикитайские настроения в Кыргызстане корнями уходят далеко на запад, где в 2017 году Россия и Китай официально объявлены врагами номер один и рекомендовано ослаблять и разделять их всеми возможными методами. Кроме того, кому-то как кость в горле – успешно реализуемый международный транспортный проект; возможно, его пытаются затормозить и через синофобию, и через разжигание разногласий между кыргызами и узбеками…

Да мало ли у кого какие интересы, идущие вразрез с интересами Кыргызстана и кыргызстанцев! Мало ли желающих накануне президентских выборов внести смуту и раскол в общество! А вариантов, как этого добиться, немного. К главному кандидату на должность очень сложно предъявить какие бы то ни было претензии. Он всей душой болеет за страну и народ, он работает на благо республики, он достойно представляет Кыргызстан на международной арене. Вот и приходится оппонентам (и крупным внешним, и помельче отечественным) снова и снова трясти национальной картой.

Говоря о возможных провокациях, Садыр Жапаров не назвал никаких фамилий. Сказал лишь о "недобросовестных политиках с дурными намерениями, которые держат камень за пазухой". И о том, что "для разжигания конфликта между узбеками и кыргызами достаточно распространить различные ложные слухи, играющие на чувствах людей и задевающие их национальную гордость, чтобы спровоцировать конфликт на пустом месте".

Итак, в наличии – внешние кукловоды, всегда готовые морально и материально поддержать местных недовольных политиков; те в свою очередь не обойдутся без содействия распространителей слухов и сомнительной информации. Именно так и происходят современные гибридные боевые столкновения, важная роль в которых отводится бойцам информационного фронта.

Ещё в далёком 2013 году одно кыргызское издание разместило на своём сайте скандальное видео: узбеки избивают кыргызов. С какой целью? Ради хайпа и увеличения числа подписчиков? Чем руководствовались журналисты – личными мотивами в виде неприязни к узбекам или ожиданием вознаграждения от заказчиков? Или просто "не подумали" и "сами не понимали, что делают"?

Другое издание "отличилось" в 2022 году, освещая кыргызско-таджикский вооружённый конфликт и сделав его зачинщиками кыргызских пограничников. Опять же - попробуй докопайся: по незнанию ли, от недостатка ли профессионализма и журналистской этики – или за такими публикациями стоят всё те же внешние режиссёры?

Информационная война, не прекращающаяся ни на минуту, в Кыргызстане вышла на новый уровень. Если совсем недавно некоторые СМИ были подконтрольны олигархам, которые их поили-кормили и заказывали "музыку", - теперь ситуация изменилась. В ходе борьбы с коррупцией и организованной преступностью количество местных олигархов свелось до критического минимума. Вся надежда – на западных спонсоров, на которых теперь и уповают журналисты, привыкшие к безбедной жизни.

"Понимаем, что эти гранты выделяются в рамках проектов по свободе слова, поддержке медиасообщества, развитию независимой журналистики и так далее, - говорил президент Жапаров два года назад. – Однако на деле получается так, что на эти деньги проводится политика дискредитации власти, антиконституционных призывов и в целом распространения фейковой информации, представляющей угрозу национальной безопасности".

Увы, в нынешних условиях купить какого-нибудь беспринципного журналиста (и даже целое издание) и поручить ему разного рода провокационные вбросы – не так уж и сложно. Были бы деньги и желание для начала сорвать президентские выборы (а там посмотрим). И когда Жапаров обращается к народу с просьбой не поддаваться на провокации и просеивать через самое мелкое сито любую информацию, касающуюся межнациональных отношений, - призыв этот в первую очередь адресуется распространителям этой самой информации.

И дело тут даже не в действующем главе государства. Садыр Жапаров не тревожится за исход выборов и не боится лишиться президентского кресла. С первых дней своего правления он стремится объединить народ Кыргызстана независимо от этнической принадлежности. И очень переживает, что кто-то опять настроен на разъединение.

Об этом стоит переживать и его оппонентам и распространителям их деструктивных идей. Которые ради призрачной власти и личного недовольства Жапаровым готовы снова втянуть свой народ в кровавую бойню.

Незамеченными и безнаказанными их действия не останутся. У государства, заверил президент, достаточно сил для оперативного пресечения массовых беспорядков. Однако о собственной совести и личной ответственности за происходящее в стране провокаторам задуматься не мешает.


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URL: https://www.vb.kg/463087
Теги:
апрельские события, выборы, межэтнический конфликт, Ош, президент, Кыргызстан, политика, журналисты, Мелис Мырзакматов, Садыр Жапаров, МЧС, СМИ
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