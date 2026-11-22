Председательствуя на 33-й неформальной встрече руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай), Си Цзиньпин призвал строить азиатско-тихоокеанское сообщество солидарности, взаимопомощи, открытости, интеграции, первопроходчества, инноваций и инклюзивного развития, сообщает Синьхуа.

Председатель КНР отметил, что на протяжении более чем трех десятилетий Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) непрерывно менял свой облик и сотворил настоящее "азиатско-тихоокеанское чудо" стремительного экономического роста. По словам китайского лидера, новые возможности и новые вызовы требуют от участников сотрудничества в АТР адаптироваться к новым реалиям и открывать новые горизонты для кооперации.

Во-первых, Си Цзиньпин призвал при строительстве азиатско-тихоокеанского сообщества проявлять солидарность и взаимопомощь. Он заявил, что экономикам АТЭС необходимо расширять общие интересы, сообща преодолевать трудности и вызовы, последовательно культивировать чувство общности. "Участники АТЭС подобны пассажирам одного корабля. Чтобы плыть через волны Тихого океана, мы должны объединиться и заботиться друг о друге", -подчеркнул китайский лидер.

Во-вторых, указал председатель КНР, необходимо придерживаться открытости и интеграции. Он призвал отстаивать открытый регионализм, последовательно продвигать экономическую интеграцию, выступать за свободу и открытость торговли и инвестиций, формируя модель сотрудничества, основанную на открытости и интеграции, а не на изоляции отдельных участников и разобщенности.

В-третьих, продолжил Си Цзиньпин, формирование азиатско-тихоокеанского сообщества требует первопроходчества и инноваций. В этой связи он призвал стимулировать обмены и сотрудничество в сфере науки и техники, содействовать внедрению инновационных разработок, создавать открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для кооперации.

В-четвертых, добавил китайский лидер, следует придерживаться инклюзивного развития. По его словам, необходимо сделать так, чтобы плоды развития приносили пользу всем, усиливали у людей чувство удовлетворенности и создавали благоприятные условия для претворения в жизнь целей азиатско-тихоокеанского сообщества.

Четыре опоры

АТЭС был основан в 1989 году и в настоящее время объединяет 21 экономику, в том числе Китай, Россию и США. Китай присоединился к организации в 1991 году. АТЭС способствовал расширению торговли и инвестиций, а также укреплению экономических связей во всем регионе.

"Китай выступает инициатором, двигателем и первопроходцем азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин на встрече в Шэньчжэне. Он указал, что КНР рассчитывает вместе со всеми сторонами упрочивать четыре ключевые опоры азиатско-тихоокеанского сообщества -- экономику и торговлю, взаимосвязанность, инновации, развитие.

Си Цзиньпин объявил, что КНР выделит 20 млн долларов США на поддержку практического сотрудничества в рамках АТЭС. По словам Си Цзиньпина, Китай создаст в Шэньчжэне Исследовательский центр азиатско-тихоокеанского сообщества для проведения политических исследований и обменов, а также учредит структуры сотрудничества в таких областях, как цифровые технологии, трансграничные потоки данных, чистая энергетика, развитие малых и средних предприятий.

Руководители и представители экономик АТЭС в ходе встречи обменялись мнениями о строительстве азиатско-тихоокеанского сообщества в целях совместного процветания. Они высоко оценили достижения КНР в качестве принимающей стороны мероприятий АТЭС в этом году и выразили готовность активизировать сотрудничество для содействия дальнейшему развитию АТЭС.