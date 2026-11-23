Министерство юстиции Кыргызской Республики приступило к комплексному обновлению системы гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП), чтобы обеспечить жителей регионов доступной адвокатской поддержкой. Как сообщает пресс-служба ведомства, инициатива реализуется во исполнение поручения президента Садыра Жапарова по итогам встреч с населением и разделена на четыре ключевых этапа.

На первом этапе пересматривается работа территориальных подразделений Службы юридической помощи (СЮП). В пределах действующего штата координаторов разместят непосредственно в зданиях областных и районных государственных администраций - с учетом численности населения, удаленности территорий и нагрузки по обращениям. На местах специалисты будут консультировать граждан, рассматривать их заявления и назначать бесплатных адвокатов.

Вторым шагом станет планируемое увеличение штата Службы юридической помощи. Нынешняя численность сотрудников не позволяет обеспечить постоянную работу координаторов во всех городах и районах республики, поэтому расширение штата поможет наладить стабильный прием граждан на местах и добиться максимального охвата во всех регионах страны.

Третий этап предусматривает расширение перечня дел, по которым предоставляется бесплатный защитник. Учитывая высокую актуальность проблемы и многочисленные обращения граждан, Минюст предлагает внести поправки в Закон КР "О гарантированной государством юридической помощи". Это создаст правовые основания для предоставления бесплатных адвокатов за счет государства по земельным спорам и вопросам, связанным с недвижимым имуществом.

Четвертым направлением станет повышение тарифов оплаты труда адвокатов в системе ГГЮП по всем категориям судопроизводства - уголовным, гражданским и административным делам. Эта мера должна стимулировать юристов участвовать в государственной программе и привлекать квалифицированные кадры в районы, где сегодня ощущается их острый дефицит.

Параллельно Служба юридической помощи продолжает оказывать правовую поддержку через дистанционные и выездные форматы: горячую линию 114, портал jardam.kg с встроенным ИИ-помощником и мобильные приемы "Автобуса солидарности". В ведомстве отмечают, что реализация этих мер позволит в полном объеме выполнить поручение главы государства и сделать квалифицированную правовую защиту доступной для жителей всей страны.