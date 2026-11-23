Неделя в целом более созидательная, чем предыдущая. Время изменений, преобразований, как в планах и мыслях, так и в кругу общения. Предстоит многому учится, расширяя кругозор. Важно только не переоценивать свои силы и возможности. Умение внимать советам и критики, позволит сделать значимый шаг к достижению поставленных целей. Противопоставляя своё мнение окружающим, можно неожиданно ввязаться в конфликт, которого никто не ожидал. Во вторник, 24 ноября, состоится последнее Полнолуние этой осени, далее Луна будет убывать, что благоприятствует продвижению начатых проектов. Понедельник благоприятствует покупкам, инвестиция. Рекомендуется открывать банковские счета и карты, регистрировать компании. Благоприятен день для посещения парикмахера и косметолога. Романтично пройдут свидания. Во вторник, в день Полнолуния, важно не перегружать себя делами, позволяя больше отдыхать, переключать внимание. Полезны медитации, релаксации. Обратите внимание на поясницу и следите за давлением. Сложные темы лучше в этот день не затрагивать. Среда и четверг благоприятствуют поездкам, общению, переговорам. Ожидается много незапланированных поездок. Можно заниматься поставкой товара, переездами. Благоприятны дня для посещения парикмахера и косметолога. Пятница и суббота располагают к решению накопившихся вопросов в личных отношениях и собственном бизнесе. Удачно пройдут семейные путешествия. Воскресенье располагает к свиданиям, вечеринкам. Успешно пройдут и деловые встречи. День благоприятен для посешения парикмахера и косметолога.

Овен - новый успех в делах и в учёбе возможен благодаря кардинальным переменам в кругу общения и смене приоритетных целей. Новые планы потребует проработки стратегии и пополнения багажа знаний, даже если ради этого придётся пожертвовать уже имеющимися достижениями. В многое обретёте не довольствуясь полумерами. Поездки, особенно дальние, внесут лепту в расширение ваших возможностей, а свидания приблизят личную жизнь к идеалу. Настроение могут испортить ссоры с некоторыми знакомыми и соседями, не теряйте в них время и нервы.

Телец - структура доходов претерпит изменения. Воспользовавшись открывшимися возможностями на работе, вовремя переговорив с руководством и влиятельными людьми, вы сможете достичь роста доходов, решить финансовые вопросы. Вот только уповать на чудо не стоит. Решив попытать счастья в рискованных начинаниях, инвестициях, вы можете столкнуться с непредвиденными рисками, потеряв изрядную сумму денег. От незапланированных покупок также стоит воздержаться.

Близнецы - будет не лишним выслушать до конца деловых партнёров, вторую половинку и давних знакомых. Они помогут выделить из информационного потока главное и направить вашу энергию на достижение целей, которые вам действительно важны. Пытаясь во что бы то ни стало реализовать свои идеи, не слушая никого, вы можете погрузиться в череду конфликтов и просчётов, серьёзно переоценивать свои силы и возможности.

Рак – важно поработать не над увеличением объёма работы, а над её эффективностью, в том числе и финансовой. Перегружая себя работой, вы неожиданно можете столкнуться с ухудшением здоровья. Позволяя себе достаточно отдыхать, вы сможете достичь более существенных результатов на текущей работе, либо найти более подходящую и по условиям труда, и по финансовому вознаграждению. С пользой пройдёт общение с руководством и влиятельными людьми. Вероятно получение нужных документов.

Лев – полёт творческий мысли выведет вас на новый уровень развития в карьере и бизнесе, позволит достичь новых высот в учёбе. Ваши идеи заинтересуют деловых партнёров, в том числе и за рубежом, что позволит начать перспективное сотрудничество. Пересмотрев кардинально планы по досугу, в том числе и на новогодние праздники, вы приятно удивите любимого человека. У многих поездки и приятные приключения состоятся уже на этой неделе. Ложкой дёгтя станут придирки некоторых знакомых и сослуживцев, но не вступайте в ними в словесную перепалку.

Дева – окинув свежим взглядом проделанную работу, в том числе и в доме, вы поймете что ещё нуждается в изменениях, дабы достичь желаемого уровня комфорта в доме и доходов от работы или собственного бизнеса. Заметив незадействованные ресурсы и возможности, вы сумеете увеличить доходы, что ускорит и преобразования в доме. Сбивать столку могут периодические замечания домочадцев и влиятельных людей. Ваших доводов пока они слушать не будут, а потому оставьте их выпады без комментариев.

Весы – решительно отметая всевозможные слухи и не участвуя в интригах, вы сможете преуспеть в работе, восстановить отношения с родственниками и любимым человеком. Возможно получение хороших известий от давних знакомых. Придерживаясь общества проверенных временем людей, вы избежите проблемных знакомств и неприятных встреч. Задуманные вами поездки будут результативными, а вот предложенные кем-либо доставят хлопоты.

Скорпион – ваша интуиция и преданные люди будут всячески отговаривать от поспешных поступков, новых знакомств и вложения денег. Однако, их голос может затеряться в потоке информации, исходящей от новых знакомых. Пытаясь угнаться за модными тенденциями, вы потратите немало денег и можете растерять верных друзей, разочаровать человека, который вас любит уже долгое время.

Стрелец – вступать в споры с руководством или домочадцами не спешите. Попытка сходу решить ряд проблем, а также оформить документы может провалиться, что скажется негативно на дальнейшей реализации планов. На помощь к вам придут сослуживцы и любимый человек. Возможно их позиция будет кардинально отличаться от вашей, и они попытаются уговорить вас повременить с решительными действиями. Осторожное движение вперёд позволит получить позитивный результат.

Козерог – настраивайтесь на работу и гоните прочь праздные мысли. Увлёкшись развлекательными поездками, встречами, и перепиской в социальных сетях вы можете создать проблемы на работе. Возможно и сами развлечения могут сказаться не лучшим образом на здоровье. Своевременный выход на работу и ответственное отношение к делам, позволит быстро оформить документы, и добиться небольших успехов, что скажется на доходах.

Водолей – головной болью для вас по-прежнему могут быть финансы. При всех ваших доходах, денег может катастрофически не хватать. С каждым днём к вам могут поступать новые счета на оплату. Сократив расходы на развлечения и покупки, которые навеяны настроением, вы сможете найти ресурсы для оплаты всех счетов. Продолжат укрепляться утерянные дружеские связи, а любовный роман, который вы считали законченным, вновь заставит ваше сердце биться сильнее.

Рыбы – чем раньше вы поставите точку в бессмысленном споре с близкими людьми и руководством, тем лучше. Эмоции, бушующие внутри, мешают оценить чужую точку зрения. Подумайте лучше о том, как можно пополнить казну. Взявшись за работу, вы сможете получить незапланированные доходы, оформить документы. Личные отношения постепенно также начнут налаживаться, поскольку поделившись своими достижениями, вы создадите новую тему для общения. Улучшится здоровье.

Астролог Андрей Рязанцев