Призрак социализма бродит по Кыргызстану. И может превратиться в мощный политический союз недовольных на предстоящих президентских выборах.

Партия коммунистов Кыргызстана, "Бутун Кыргызстан", Социал-демократы Кыргызстана, "Ата-Журт", "Ар-Намыс", "Реформа", "Чон казат" - всех их объединяет, по сути, просоциалистическая идеология.

Все зарегистрированные на сегодняшний день участники грядущей президентской гонки идут на выборы в порядке самовыдвижения, официально не представляя ни одну из политических партий. Однако неофициально за спиной большинства самовыдвиженцев стоит политическое движение, чью идеологию он неизбежно несёт с собой и толкает впереди себя. А идеи всех партий перекликаются и отражают общемировую тенденцию: популярность набирает социализм; интерес к нему растёт даже у тех, кто фактически получает определённые преимущества от капиталистической системы.

Интерес к социализму – это не просто мода. Это отражение недовольства разрывом в доходах, запроса на социальную справедливость, защиту уязвимых групп населения.

"Хорошей идеей" назвал социализм президент России Владимир Путин, отметив, что именно общие представления о братстве и единстве помогли социалистическому движению получить широкую поддержку в разных странах.

"Апологетика социализма – это путь к рабству", - сказал в октябре 2024 года глава кабмина КР Акылбек Жапаров. А через два месяца был освобождён от занимаемой должности. И его идеи насчёт "повышения тарифов ускоренными темпами" восторга у народа не вызвали. Да вообще, как показывает практика, капитализм с его античеловеческой сущностью кыргызами не приветствуется. Им больше по душе коллективизм и взаимопомощь, равенство и социальная справедливость.

Вполне вероятно, что народ готов пойти за тем, кто предложит его вниманию эти самые идеи – социалистические, но с поправкой на современные реалии.

Партия коммунистов Кыргызстана (Исхак Масалиев). Ключевые цели давно всем известны: строительство общества без эксплуатации, где в приоритете – права, интересы и равенство рабочих, крестьян, интеллигенции и других слоёв трудящихся; обеспечение права на труд и отдых, бесплатное образование и такую же бесплатную медицинскую помощь; планово-рыночная экономика; опора на гражданское согласие, дружбу народов, коллективизм и сохранение исторической памяти.

"Реформа" (Клара Сооронкулова). Верховенство закона и защита прав человека; неприятие вождизма, открытость и гласность; замена всех социальных отчислений на единый налог в едином размере для всех категорий плательщиков – и далее как у всех социалистов: свобода, равенство и братство.

"Азаттык" (Бактыбек Калмаматов в 2021 году баллотировался в парламент от этой партии). Равноправие и свобода граждан; повышение качества жизни, консолидация общества, устойчивое развитие страны, благополучие и процветание каждого отдельного гражданина и всех вместе. Право на труд, бесплатное образование и бесплатная медицина, государственная поддержка культуры и науки.

"Чон казат" (Сыймык Жапыкеев). Движение за "пробуждение народа и великую борьбу против коррупции"; формирование государственной идеологии на основе ценностей и морального кодекса эпоса "Манас". Высшая справедливость, патриотизм и главные ценности Кыргызстана – земля, язык и свободный духом кыргызский народ.

"Бутун Кыргызстан" (Адахан Мадумаров среди кандидатов в президенты не замечен, однако во всеуслышание поддержал Масалиева). Социальная справедливость и сохранение национального единства; государство должно опираться на народное доверие и служить народу. Поддержка малого и среднего бизнеса, всемерное поощрение фермерских хозяйств, обеспечение всеобщего права на труд и полноценный отдых.

"Ар-Намыс" (о своей поддержке кандидатуры Исхака Масалиева заявил и Омурбек Суваналиев, который за свою политическую карьеру успел побывать и в "Ар-Намысе", и в партии "Бутун Кыргызстан"; ещё один "арнамысовец", Феликс Кулов, ни в чью поддержку пока не высказался, но в своё время признавался в симпатиях к главному коммунисту страны). Главная цель, согласно программе, - построение экономически развитого правового, демократического государства и открытого гражданского общества; гармоничное соединение всего прогрессивного с традиционными ценностями; мир, равенство и свобода – далее по тексту.

Социал-демократы (бывшая СДПК) – что с Атамбаевым, что без него – исповедуют всё ту же идеологию всеобщей социальной справедливости и гармонии, внимание к нуждам каждого члена общества, создание условий для полноценного развития и благополучия всех и каждого. Да и "Ата-Журт" в этом смысле не предлагает ничего нового: улучшение качества жизни простого народа в городах и сёлах, решение насущных проблем, касающихся общественного транспорта, экологии и коммунального хозяйства, стабильность и порядок…

Эсдеки и главный "атажуртовец" Камчыбек Ташиев, изначально высказывавшийся в поддержку действующего президента, пока молчат.

Так или иначе, Кыргызстан, пожалуй, движется к созданию серьёзной оппозиционной коалиции, которая составит конкуренцию Садыру Жапарову и сыграет на народных симпатиях к социалистическим лозунгам. По сути, вся политика сводится к борьбе за власть, и редко кто-то из рвущихся к власти озабочен нуждами и чаяниями народа больше, чем собственными политическими амбициями. Главное – пообещать что-нибудь такое, от чего электорат не сможет отказаться. И сейчас противники действующего президента, что называется, попали в струю, поймали попутный ветер и весьма грамотно с политико-психологической точки зрения будут выстраивать предвыборную кампанию.

Регулярно встречаясь с жителями регионов, Садыр Жапаров не скрывает: в стране остаются нерешёнными многие проблемы. Затянувшиеся земельные споры, проблемы с жильём, непрофессиональная работа местных органов власти… Народ жалуется и просит помощи. И вот приходят люди, которые говорят, что нынешняя власть не в состоянии справиться с большими и малыми бедами и неприятностями, - а мы, дескать, поведём вас по социалистическому пути развития. Решим всё, поможем всем, всем всё дадим. Быстро и сразу.

Далеко не каждый гражданин готов включить голову и осознать, что в этом деле "сразу" - не бывает. И если сопоставить красивые обещания с тем, что реально уже сделал и ещё делает для народа Садыр Жапаров, - перевес будет на президентской стороне. Далеко не каждый задумывается о том, где были и что делали до сих пор те, кто сейчас обещает по мановению волшебной палочки вмиг чудесно сделать всем хорошо. И что, собственно, мешало им на своих местах претворять в жизнь провозглашаемые ими социалистические идеи.

Многие из кыргызских социалистов-коммунистов отметились в другом – в бесконечных политических скандалах и конфликтах, провокациях, эпатаже. Так называемая кыргызская оппозиция пока не выдвинула из своих рядов ни одного политика, который мог бы предложить что-то, кроме красивых агиток и критики действующей власти. Другое дело, что сейчас разрозненная и праздношатающаяся оппозиция, кажется, объединяется на основе единой идеологии – опять же не для того, чтобы что-то изменить, исправить и улучшить, а чтобы всерьёз побороться за власть и постараться взять реванш за многолетние проигрыши.

А что Садыр Жапаров? В нынешнем сентябре разносторонне известный политик Эдиль Байсалов, признавая огромную работу, проделанную президентом, указывал на его ошибки. В числе которых – отсутствие своей партии и команды. Пожалуй, да. С одной стороны, взяв на себя личную ответственность за всё происходящее в государстве, Садыр Нургожоевич показал себя сильным и зрелым руководителем. С другой стороны, в его окружении нет златоуста вроде прекрасного оратора Мадумарова, день и ночь воспевающих его журналистов вроде "клопов", Темирова или Саралаевой. И против сладкоголосой социалистической коалиции на выборы он идёт один. Выстоит?

За его плечами – реальные, конкретные большие дела. То, что можно увидеть и потрогать. И те же самые близкие народу идеи равенства и справедливости, развития и процветания, единства и братства, выраженные в делах, а не красивых лозунгах. И во многом благодаря Жапарову в последние годы в Кыргызстане люди научились всё-таки больше верить поступкам, а не громким обещаниям. Так что выстоит. Но будет непросто.