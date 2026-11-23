В Бишкеке сотрудники милиции разыскивают Мээрим Бабаеву, 2004 года рождения, которая вышла из дома в жилом массиве "Кудайберген" и пропала. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По её данным, в милицию обратилась мать девушки, гражданка Б.К., с просьбой оказать содействие в розыске дочери.

По предварительной информации, девушка вышла из дома, расположенного на улице № 5 в жилом массиве "Кудайберген". До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза. Была одета в одежду по сезону.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Мээрим Бабаевой, просят сообщить по телефонам: 0 700 860 909, 0 707 143 471 или 102.