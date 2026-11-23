Высококачественное развитие предполагает не только рост количественных показателей, но и технологическую самостоятельность, устойчивые рабочие места, повышение производительности, экологическую ответственность и правовую предсказуемость. Совместная модернизация не означает унификации национальных моделей. Она предполагает согласование интересов, правил и практических проектов при уважении суверенного выбора каждой страны. Об этом в рамках "Диалога по вопросам высококачественного развития сотрудничества Китая и Центральной Азии" заявил профессор, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев, передает VB.KG.

По его словам, речь идет о том, каким образом экономическое сотрудничество превращается в модернизацию, доступную обществу, бизнесу и будущим поколениям.

"Первый саммит "Китай - Центральная Азия", проведенный в Сиане в 2023 году, придал сотрудничеству новый институциональный импульс. Второй саммит в Астане 17 июня 2025 года обозначил следующий этап. 2025 и 2026 годы провозглашены годами высококачественного развития сотрудничества Китая и Центральной Азии. По итогам саммита были представлены центры сотрудничества по сокращению бедности, образовательным обменам и борьбе с опустыниванием, а также платформа содействия торговле. Поэтому, сейчас особенно важно проверить эту повестку на практике. Мы должны спрашивать не только о числе подписанных документов, но и о созданных предприятиях, технологиях, освоенных местными специалистами, новых экспортных возможностях и изменении качества жизни людей. Предлагаю оценивать совместные программы по четырем параметрам: экономический результат, социальная отдача, передача знаний и экологическая устойчивость", - подчеркнул Осмоналиев.

Профессор отмечает, что взаимная торговля Китая и государств Центральной Азии создала прочную основу партнерства, но структурная асимметрия сохраняется.

"Но устойчивое развитие невозможно сводить к экспорту сырья и импорту готовой продукции. Перспективу я вижу в переработке аграрной продукции, локализации отдельных производств, совместных инжиниринговых решениях и участии малых и средних предприятий в региональных цепочках добавленной стоимости. Особое место занимает железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Для Кыргызстана это не только транспортный проект. При соответствующих инвестициях в логистические центры, складскую инфраструктуру, индустриальные парки и подготовку кадров она может стать основой новой экономической географии. В перспективе сопряжение с маршрутами через Туркменистан и Каспийское море к Азербайджану откроет дополнительные возможности выхода к западным рынкам. Однако такие связи требуют согласованных тарифов, предсказуемых таможенных процедур и цифровой совместимости транспортных документов. Главное условие очевидно - коридор должен приносить выгоду территориям, через которые он проходит. Иначе страны получат транзит без индустриализации. Поэтому инфраструктурные проекты важно сопровождать программами для местных производителей и механизмами передачи компетенций", - уверен он.

Опыт Китая показывает значимость сочетания адресных социальных мер с инфраструктурой, образованием, агротехнологиями и цифровыми рынками. Но переносить этот опыт в Центральную Азию следует не механически, а с учетом различий в экономической структуре, географии и институциональных возможностях.

"5 февраля 2025 года Кыргызстан и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области сокращения бедности посредством науки и технологий между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством науки и технологий КНР. Это значимая институциональная основа. Следующим шагом могла бы стать совместная дорожная карта с пилотными программами для горных и сельских районов: точечное земледелие, цифровые сервисы для фермеров, дистанционное обучение, энергоэффективные решения и применение искусственного интеллекта там, где доказана его практическая польза. Принципиально, чтобы технологическое содействие не ограничивалось поставкой оборудования. Необходимы обучение местных инженеров, доступ к сопровождению и ремонту, совместные исследования, прозрачная оценка результатов и участие самих сельских сообществ. Только тогда технологии будут сокращать неравенство, а не усиливать разрыв между городами и периферией", - добавил Осмоналиев.

Акцентировал внимание профессор и на том, что для Центральной Азии изменение климата, деградация ледников и дефицит водных ресурсов имеют прямое значение для сельского хозяйства, энергетики и социальной стабильности.

"Китайские технологии солнечной и ветровой энергетики, водосбережения и мониторинга могут способствовать решению этих задач. Но технические решения требуют доверия, обмена сопоставимыми данными и согласованных правовых режимов трансграничного взаимодействия. Не менее важно гуманитарное измерение. Образовательные обмены должны оцениваться не только количеством участников. Их результат - специалисты по логистике, гидроэнергетике, цифровому праву, агроинженерии и промышленному управлению, способные работать в собственных странах. Университетам Китая и Центральной Азии стоит развивать совместные прикладные лаборатории и программы подготовки преподавателей, а не ограничиваться краткосрочными стажировками", - сказал он.

Высококачественное развитие невозможно без качества институтов. Для инвестора важны понятные правила, защита законных интересов и эффективное разрешение споров. Для принимающего государства - прозрачность контрактов, экологические требования, обязательства по локальной занятости и доступу к технологиям. Для общества - возможность видеть, какие результаты дают крупные проекты.

"Поэтому предлагаю рассмотреть разработку типового набора правовых и управленческих условий для совместных пилотных проектов. Это ясный режим интеллектуальной собственности, правила обращения с промышленными и персональными данными, механизмы оценки экологических рисков, согласованные процедуры закупок и мониторинга, положения об обучении и привлечении местных специалистов. Речь не о наднациональной унификации законов, а о практической совместимости правовых решений. Позвольте предложить конкретную инициативу - создание совместных пилотных зон высококачественного развития на базе уже существующих промышленных парков или аграрных кластеров. Первая площадка могла бы быть организована в Кыргызстане с участием китайских научных организаций, бизнеса и заинтересованных партнеров из Центральной Азии. Предложение носит проектный характер и требует отдельного технико-экономического и правового обоснования", - высказал инициативу Осмоналиев.

В такой зоне, по его мнению, следует соединить три компонента. Первый - технологический: сельскохозяйственные инновации, переработка, цифровые платформы и энергоэффективность. Второй - кадрово-экономический: совместная подготовка специалистов, поддержка местных предпринимателей и экспортная кооперация. Третий - институциональный: единые правила управления проектом, защита прав участников, механизмы оценки результатов и независимый аудит.

"Предлагаю сразу установить понятные показатели. Сколько рабочих мест создано, какова доля местных специалистов, какие технологии реально внедрены, насколько выросли производительность, экспорт и доходы предприятий, как меняется потребление воды и энергии. Успешную модель можно масштабировать на другие районы Кыргызстана и страны региона", - подчеркнул он.

К тому же, по словам профессора, формат "Китай - Центральная Азия" и Шанхайская организация сотрудничества способны выполнять взаимодополняющие функции.

"Первый обеспечивает предметное взаимодействие шести государств, вторая - более широкие возможности кооперации в экономике, образовании, инфраструктуре и технологиях. На саммите ШОС в Тяньцзине 1 сентября 2025 года Китай заявил о намерении реализовать 100 небольших социальных проектов в нуждающихся государствах-членах. Важно точно характеризовать их как проекты улучшения условий жизни, а не как сто исключительно технологических проектов. Кыргызстан мог бы предложить региональным партнерам сформировать перечень совместных инициатив с публичными критериями отбора и оценкой результатов. Особенно востребованы проекты, где развитие транспортной инфраструктуры сочетается с обучением, местным производством и решением конкретных социальных задач", - резюмировал Осмоналиев.

В заключение профессор добавил, что будущее сотрудничества Китая и Центральной Азии должно измеряться не только миллиардами инвестиций и километрами новых маршрутов. Главным критерием должна стать реальная польза для человека - достойная занятость, новые знания, устойчивый доход, чистая энергия и доступ к современным технологиям. "Наш общий вызов - строить не просто транспортные коридоры, а коридоры развития. Не только привлекать капитал, но и формировать компетенции. Не просто обмениваться технологиями, а создавать собственный инновационный потенциал. Правовая предсказуемость и взаимное уважение превращают эти намерения в долгосрочные результаты. В этом я вижу подлинный смысл высококачественного развития и совместной модернизации Китая и Центральной Азии", - пояснил Кайрат Осмоналиев.

Напомним, мероприятие прошло в китайском городе Ханчжоу и собрало видных ученых и представителей бизнеса КНР и Центральной Азии.