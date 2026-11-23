В Стамбуле в районе Сарыер ведутся поиски льва, которого заметили вблизи жилых кварталов. О появлении хищника сообщил местный житель, позвонивший в службу экстренной помощи.

Как пишет турецкое издание Aykırı, после поступления сообщения в окрестностях началась поисковая операция. Местонахождение животного уже установлено, территория оцеплена. Специалисты принимают меры предосторожности, чтобы поймать льва живым.

Пока неизвестно, откуда хищник появился в жилом районе и при каких обстоятельствах оказался на свободе.

Отмечается, что в дикой природе Турции львы не обитают.