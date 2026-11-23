Жительница Бишкека обратилась в милицию с заявлением на соседа, который, во время конфликта причинил ей телесные повреждения и оскорблял нецензурной бранью. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По её данным, 18 ноября 2026 года гражданка К.А. обратилась в милицию с письменным заявлением. Информация зарегистрирована в Журнале учёта информации УВД Ленинского района.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники милиции установили личность соседа заявительницы. Им оказался гражданин Т.Т., 1975 года рождения.

В настоящее время мужчина находится в приёмнике для отбывания административного ареста, назначенного по другому факту за мелкое хулиганство, предусмотренное статьёй 126 Кодекса КР о правонарушениях.

По заявлению гражданки К.А. назначены судебно-медицинские экспертизы для установления характера и степени тяжести причинённых телесных повреждений.

По результатам экспертиз и проверки обстоятельств произошедшего действиям гражданина Т.Т. будет дана дополнительная правовая оценка. После этого примут соответствующее процессуальное решение в установленном законодательством порядке.