В Бишкеке после капитального ремонта открыли участок улицы Чуй в жилом массиве Ак-Босого протяженностью 1,8 километра. В открытии принял участие мэр столицы Айбек Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, дорожные работы проведены на участке от улицы Саадаева до улицы Жерге-Тал. Подрядной организацией выступило ОсОО "Су-4 Кара-Балта".

Кроме того, в рамках мероприятий по озеленению в сквере, расположенном рядом с улицей Чуй, высадили 38 саженцев катальпы. В посадке деревьев принял участие глава столицы.

Во время встречи с жителями Айбек Джунушалиев выслушал их обращения и предложения. По итогам встречи мэр поручил главе Первомайской районной администрации проработать озвученные вопросы и принять необходимые меры для их решения.