Первая трёхсторонняя встреча лидеров США, Китая и России Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, состоявшаяся 19 ноября 2026 года в Шэньчжэне, не принесла громких публичных соглашений, но создала главное - пространство для диалога, способное удержать мир от катастрофы. Об этом VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

Эксперт подчеркнул, что для обывателя прошедший саммит может выглядеть как рядовое дипломатическое событие, однако его истинный масштаб измеряется теми угрозами, которые скрыты за стенами переговорных комнат. Речь идёт о гигантских ядерных арсеналах, системах раннего предупреждения и риске роковой ошибки.

"Иногда история начинается не с выстрела, не с подписания великого договора и даже не с громкого заявления. Иногда она начинается с того, что три человека просто садятся за один стол и разговаривают. Я думаю о физиках-ядерщиках, военных специалистах, дипломатах и тех людях, которые понимают цену одной ошибки. Возможно, после этой встречи они действительно смогли немного спокойнее выдохнуть. Потому что в ядерную эпоху сам факт разговора между потенциальными противниками уже является элементом безопасности", - сказал он.

Проводя параллели с событиями прошлого века, политолог напомнил о Ялтинской конференции 1945 года и Фултонской речи Уинстона Черчилля 1946 года, когда мир также стоял на исторической развилке. За прошедшие восемьдесят лет человечество совершило колоссальный технологический рывок, но так и не решило главную проблему выживания.

"Человечество научилось летать в космос, создало искусственный интеллект, расшифровало геном человека, научилось пересаживать органы. Но одновременно оно создало оружие, способное уничтожить саму цивилизацию. Вот в этом и заключается величайший парадокс нашего времени: человек научился уничтожать мир гораздо быстрее, чем научился договариваться о его сохранении", - отметил Бакыт Бакетаев.

По мнению собеседника редакции, наличие ядерного потенциала переводит вопрос международных отношений из плоскости политической конкуренции в сферу философии и ответственности за само существование человеческого рода.

"Цивилизация начинается там, где человек понимает: сила нужна не только для победы, но и для того, чтобы не допустить катастрофы. Ядерное оружие в этом смысле - не просто оружие. Это своеобразное зеркало, в котором человечество увидело собственную способность к самоуничтожению. И поэтому сегодня задача великих держав состоит не в том, чтобы доказать, кто сильнее, а в том, чтобы доказать, что они достаточно разумны, чтобы не нажать кнопку", - подчеркнул политолог.

Рассуждая о природе сдерживания, эксперт переосмыслил известный театральный принцип Антона Чехова о ружье, которое обязательно должно выстрелить в финале пьесы. В современной геополитике логика должна быть прямо противоположной.

"Не всякое ружьё, которое висит на стене, должно стрелять. Иногда его предназначение - именно в том, чтобы напоминать людям, почему стрелять нельзя. Ядерное оружие должно быть таким ружьём. Оно должно не убивать, а предупреждать. Не превращать политический конфликт в конец цивилизации, а заставлять политиков в последний момент остановиться и сказать: "Дальше нельзя"", - заявил Бакетаев.

Наблюдая за глобальными процессами из Центральной Азии, политолог обратил внимание на то, что на расстоянии лучше видны тектонические сдвиги в мировой политике, когда вчерашние противники вынуждены возвращаться за стол переговоров. При этом, по его словам, ни один регион планеты сегодня не может рассчитывать на нейтралитет в случае глобального столкновения.

"Нам когда-то могло казаться: если случится большая война где-то далеко, Центральная Азия останется в стороне. Сегодня так думать нельзя. Радиация не признаёт границ. Экономический кризис не признаёт виз. Глобальная экологическая катастрофа не спрашивает паспорт. И ядерный конфликт не знает понятия "нейтральная территория"", - пояснил эксперт.

Отдельно политолог остановился на роли Европы и других центров силы, призвав их поддержать наметившийся курс на деэскалацию и искать политическое урегулирование украинского кризиса вместо эмоциональных решений. Истинная ценность встречи в Шэньчжэне, уверен он, заключается именно в открывшемся окне возможностей.

"Если сегодня три руководителя самых мощных государств мира способны разговаривать друг с другом, то это уже лучше, чем если они перестанут разговаривать. Потому что дипломатия - это не всегда искусство заключить мир. Иногда дипломатия - это искусство не дать миру погибнуть", - убеждён он.

В завершение Бакыт Бакетаев добавил, что будущие историки оценят XXI век по тому, сумело ли человечество подчинить разрушительную мощь политическому разуму. Даже временное снижение напряжённости способно сыграть решающую роль в сохранении цивилизации.

"Пусть это будет не окончательный мир. Пусть это будет только передышка. Но иногда именно передышка спасает жизнь. А значит, спасает и историю. Не всякое ружьё должно стрелять. Некоторые ружья существуют для того, чтобы человечество навсегда помнило: стрелять нельзя", - резюмировал политолог.