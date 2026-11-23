Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза (КФС) Медербек Сыдыков 22 ноября посетил Баткенскую область с рабочим визитом, в ходе которого ознакомился с ходом строительства нового футбольного стадиона на 10 тысяч зрителей и обсудил развитие футбола в регионе.

В рамках визита Сыдыков встретился с представителями Баткенской областной футбольной ассоциации и местных футбольных организаций. На встрече обсуждались перспективы развития футбола, улучшение спортивной инфраструктуры и актуальные вопросы регионального футбола.

Генеральный секретарь КФС также выразил благодарность местным специалистам, внёсшим значительный вклад в развитие футбола в области, и вручил им благодарственные письма.

Особое внимание было уделено строительству современного стадиона в Баткене. На строительной площадке состоялось совещание с участием представителей местных властей, подрядных организаций и проектировщиков. Стороны обсудили текущий ход работ, их качество и соблюдение сроков реализации проекта.

Новый стадион рассчитан на 10 тысяч зрителей. Помимо основной арены, спортивный комплекс будет включать три тренировочных поля, четыре мини-футбольные площадки и современные раздевалки.

Также на территории комплекса строится общежитие на 100 мест для профессиональных футболистов и молодых спортсменов.

Ожидается, что новый спортивный объект значительно улучшит условия для тренировок и проведения футбольных соревнований в Баткенской области, а также будет способствовать развитию молодёжного футбола.

Сдача стадиона в эксплуатацию запланирована на 2027 год после ранее принятого решения о переносе сроков завершения строительства.