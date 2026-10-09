ГКНБ, SOS!

Депутат Айсаракан Абдибаева обратилась в ГКНБ с просьбой защитить её от "очернителей". Почему именно в ГКНБ, а не, например, в Министерство просвещения? Вопрос…

В прошлом году, выступая на очередном заседании парламента, Айсара Нышановна подняла тему искусственного интеллекта – точнее, его бесполезности, ненужности и даже вредности. Предложила вместо него развивать интеллект естественный. И была в этом, пожалуй, абсолютно права: естественный интеллект у нас хромает и нуждается в скорейшей реабилитации.

Ярче всего проблемы с естественным интеллектом высвечиваются на фоне всеобщей агрессии. Когда её (агрессии) градус повышен до предела (а в мире, в том числе и в Кыргызстане, сейчас именно это и творится) – мало кто руководствуется холодной головой. Мало кто тщательно выбирает слова, и мало кто готов прислушиваться к каждому услышанному слову и пытаться понять, что вообще вокруг происходит.

В Жогорку Кенеше, как зеркале, в котором неизбежно отражается вся общественно-политическая жизнь страны, этот градус тоже зашкаливает.

"Если я назову белое белым, вы опять разозлитесь", - сказал коллегам депутат Эрулан Кокулов. Если бы вместо депутата высказывался искусственный интеллект, фраза звучала бы точнее и грамотнее: белое – это традиционно нечто хорошее (не в пример чёрному). А господин Кокулов говорил как раз о чёрном – о том, что многие депутаты попали в парламент исключительно благодаря деньгам и полезным связям; о том, что журналисты и блогеры не соблюдают закон и не выслушивают "вторую сторону".

Впрочем, называть белое белым сейчас действительно опасно. В лучшем случае просто не поверят. Слишком уж много развелось желающих назвать белое чёрным, чтобы накалить и без того взрывоопасную ситуацию.

А вот депутат Абдибаева жалуется, что её очерняют. Не обеляют. Второе ей бы понравилось больше…

За что Айсара Нышановна попала в немилость к "несоблюдающим закон" журналистам и блогерам? За то, что во всеуслышание, с высокой трибуны, сказала одно, потом оказалось, что сказать хотела совсем другое, и её неправильно поняли. Сказала она, собственно, о том, что надо бы внести изменения в уголовные статьи о педофилах и в некоторых случаях подумать о смягчении наказания. Потому что, сказала Абдибаева, не каждый педофил – насильник; бывает, что педофилия происходит исключительно на добровольной основе, по обоюдному согласию, к тому же педофил мог и не знать, что он педофил, потому что понравившаяся девушка выглядела на восемнадцать…

Вообще-то педофил и в Африке педофил. Что бы ему ни показалось и как бы ни радовалась малолетка его вниманию. Но это – тема для отдельного обсуждения.

А Айсару Нышановну ожидаемо захейтили. Вплоть до требования лишить её депутатского мандата (за которое проголосовало уже больше людей, чем тех, кто голосовал за неё на выборах). Депутат, недолго думая и не советуясь с искусственным интеллектом, подала заявление в ГКНБ…

Вспоминается случай из личной журналистской практики. Звонит в редакцию некто и взволнованно-плаксивым голосом вещает: "На меня сейчас напали в подъезде. Я даже догадываюсь, кто это был, хотя и темно. Избили, кажется, сломали ребро"… - "А зачем вы в газету звоните?" - "А куда ещё?!"

Надо заметить – весьма похожая ситуация. Айсара Абдибаева утверждает, что блогеры распространяют о ней недостоверную информацию, чем подрывают её авторитет и задевают честь и достоинство. По этому поводу обычно обращаются в суд. Если критики переходят все границы и скатываются до личных оскорблений (а может, даже караулят её на улице и угрожают физической расправой) – с этим прямая дорога в ближайшее отделение милиции. При чём здесь ГКНБ? Как требования отобрать мандат у депутата угрожают национальной безопасности?

При Камчыбеке Ташиеве ГКНБ КР значительно расширил свои полномочия и вышел далеко за рамки классической спецслужбы. Не было сферы общественной жизни, которую бы он ни контролировал, - от здравоохранения до стихийной торговли. Госкомитет занимался всем подряд, отнимая "хлеб" у МВД, муниципальных органов и даже санитарных служб. Боролся с проституцией, семейным насилием и продвигал школьные реформы.

Вполне вероятно: обратись Айсара Нышановна в "контору" в прошлом году – её обращение ни в коем случае не осталось бы без внимания. Сотрудники ГКНБ выловили бы и "разъяснили" всех её хейтеров, и никто из них, в отличие от педофилов, не ушёл бы от наказания…

Проблема для депутата в том, что после отставки генерала Ташиева в Госкомитете национальной безопасности произошли принципиальные перемены. Он больше не кошмарит бизнесменов и бабушек, торгующих семечками в неположенном месте; не отчисляет студентов и не увольняет нерадивых преподавателей; не устраивает "маски-шоу" - и вообще, перешёл от излишней публичности к спокойному и методичному исполнению своих прямых обязанностей по охране государственной безопасности.

В феврале президент Садыр Жапаров объявил о масштабной реорганизации ГКНБ и поставил перед комитетом задачи, решение которых превратит его в настоящую спецслужбу, подобную КГБ. "ГКНБ будет заниматься только профильными задачами: разведкой и контрразведкой, защитой конституционного строя, борьбой с терроризмом, экстремизмом, бандитизмом и незаконным оборотом наркотиков. Он больше не будет вмешиваться в экономику и бизнес-процессы. Будет составлен чёткий перечень полномочий, который мы закрепим законодательно". Тогда же глава государства говорил о необходимости кадровой реформы ведомства – с тем чтобы в нём служили только профессионалы с по-дзержински холодными головами, горячими сердцами и чистыми руками.

Нынешний председатель ГКНБ, генерал-майор Максат Асаналиев, следует указаниям президента, но не спешит светиться в информационном поле. И до своего назначения на эту должность, занимая пост генерального прокурора, он был немногословен и на интервью не рвался. Хотя кратко и рассказывал, какие изменения претерпели органы прокуратуры за последние годы: "Мы внедрили конкурсный отбор; каждый кандидат проходит несколько этапов проверки. Есть те, кто уже во время службы осознаёт, что это не их путь, - такие сотрудники уходят. В работе прокурора нет никаких привилегий – только большая ответственность и профессиональные требования".

На таких же принципах он сейчас строит работу ГКНБ. Никаких привилегий, никакого землячества, никакого кумовства; только профессионализм, честность и желание работать. Никаких интриг, никаких посторонних движений, никакой личной выгоды. Никакой супероткрытости и сверхпубличности (спецслужба и должна быть закрытой). Только чёткое и грамотное исполнение непосредственных "чекистских" обязанностей.

В период с 2020-го по февраль 2026-го в стране периодически (если не систематически) происходили громкие публичные инциденты, приводящие народ к выводу о жёстком противостоянии между сотрудниками разных силовых структур (причём с явным перевесом ГКНБ). Громкие задержания с публикацией оперативного видео, доходило и до таких же публичных потасовок… Вскоре после отставки Ташиева Военная прокуратура совместно с МВД начала следственные мероприятия в отношении ряда сотрудников ГКНБ. И это выглядело уже не как война силовиков, а как плановая общая работа по борьбе с нарушениями закона.

При Максате Асаналиеве эта работа продолжается и будет продолжена. Сейчас все силовые ведомства (МВД, ГКНБ, прокуратура) единогласно заявляют об отсутствии конфликтов и о том, что они наконец-то слаженно работают ради общих целей и задач.

Руководство ГКНБ в этом году не отчитывалось перед широкими народными массами, как тяжело ему контролировать важнейшие международные события (саммит ШОС, Игры кочевников), как много сил брошено на то, чтобы эти мероприятия прошли при высоком уровне безопасности, без всякого рода провокаций. Всё происходило так, как и должно происходить в условиях профессиональной работы спецслужб: незримо и незаметно для обывателя, но с ощущением, что всё под необходимым контролем.

Точно так же идёт подготовка к выборам главы государства – без помпезности, без нагнетания, без политизированности государственного органа, который по определению не может быть политизирован, - но под строгим контролем, с готовностью предотвратить и пресечь любое поползновение в сторону национальной безопасности.

И сейчас ГКНБ уж никак не позволит втянуть себя в депутатские разборки. У него впереди много по-настоящему серьёзных и важных дел, перед ним стоит множество масштабных задач и системной работы с переключением на глобальные угрозы.

Лично депутату Абдибаевой между тем ничего не угрожает. Без мандата она не останется, некоторые коллеги уже встали на её защиту… А некоторые, возможно, задумались о том, "как наше слово отзовётся"…