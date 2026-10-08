Ученый объяснил, почему кыргызстанцы тратят много денег на тои

Свадьба длится один день, а финансовые последствия могут ощущаться годами. Желание достойно встретить гостей, сохранить семейные традиции и разделить радость с близкими иногда превращается в негласное соревнование. Чей той пышнее? Кто пригласил больше гостей? У кого богаче праздничный стол? И почему даже семьи с невысокими доходами готовы увеличивать расходы, чтобы не уступать окружающим?

О том, как общественные ожидания влияют на семейные бюджеты кыргызстанцев, рассказал доцент кафедры бизнес-администрирования Американского университета в Центральной Азии Кадырбек Султакеев. На XII ежегодной конференции "Жизнь в Кыргызстане – 2026" организованной Университетом Центральной Азии, Институтом аграрного развития в странах с переходной экономикой имени Лейбница (IAMO) и Международным центром безопасности и развития (ISDC). Спикер представил исследование "Социальные обязательства, стремление к статусу и благосостояние домохозяйств: данные о социальных мероприятиях в Кыргызстане".

Ученый попытался разобраться, что заставляет людей тратить значительные суммы на свадьбы и другие семейные церемонии. Действительно ли ими движет уважение к традициям или за масштабными праздниками скрывается стремление продемонстрировать свое положение в обществе?

По словам Султакеева, расходы на торжества могут выходить далеко за пределы обычных семейных затрат и становиться причиной серьезной долговой нагрузки.

"Речь идет уже не просто о расходах на проведение торжеств. Это может загонять семьи в серьезные долги. Именно поэтому правительства стран региона принимают законы, ограничивающие масштабы подобных церемоний", – отметил исследователь.

Однако одними запретами проблему не объяснить. Чтобы понять причины больших расходов, необходимо разобраться в мотивах самих людей.

Султакеев выделил пять основных факторов, влияющих на решения семей. Первый – личное желание отпраздновать важное событие. Второй – подражание окружающим. Третий – демонстрация социального статуса. Четвертый – стремление не отставать от других. Пятый – взаимопомощь и взаимные обязательства.

Объясняя, почему люди ориентируются на чужое поведение, исследователь привел простой пример.

"Представьте, что вы проголодались, вышли на улицу и увидели два ресторана. Один пустой, а во втором есть посетители. Какой вы выберете? Конечно, второй", – сказал он.

По аналогичному принципу люди могут принимать решения при организации семейных мероприятий. Если в определенном кругу принято устраивать большие торжества, такой формат постепенно начинает восприниматься как норма.

Но желание не уступать окружающим имеет и другую сторону. Масштабный праздник может становиться способом продемонстрировать достаток и положение семьи в обществе.

"Люди тратят деньги на церемонии, чтобы показать, насколько они успешны. Таким образом они доказывают, что достаточно состоятельны по сравнению с окружающими", – пояснил Султакеев.

Еще один мотив связан с опасением, что чужое торжество окажется более впечатляющим. В таком случае расходы определяются не только желаниями семьи, но и стремлением соответствовать определенному уровню.

При этом исследователь отдельно остановился на традиции взаимной поддержки, распространенной в Центральной Азии.

"Главное здесь – помочь другим людям, которые находятся в уязвимом положении, испытывают трудности и хотят решить свои проблемы. Люди оказывают помощь, чтобы в будущем также иметь возможность ее получить", – рассказал он.

Таким образом, одинаковые на первый взгляд расходы могут иметь совершенно разные причины. Одни семьи тратят деньги ради радости и соблюдения обычаев, другие – чтобы сохранить социальные связи, третьи – чтобы соответствовать ожиданиям окружающих.

Именно разграничение традиций и статусной конкуренции стало одной из главных задач исследования.

"Мы поставили два простых вопроса: люди следуют местным традициям или конкурируют за социальный статус? И кто в большей степени испытывает это давление – обеспеченные или малообеспеченные семьи?" – рассказал Султакеев.

Особое внимание ученый уделил положению малообеспеченных домохозяйств. Для них дорогостоящие церемонии способны становиться серьезным финансовым бременем.

В своем выступлении он обратился к исследованиям, проведенным в других странах, отметив, что социальные обязательства могут вынуждать семьи с низкими доходами сокращать расходы на повседневные потребности.

При этом ситуация в Центральной Азии имеет свои особенности. Например, в Узбекистане традиция взаимной материальной поддержки может выполнять роль своеобразной системы социальной защиты.

В Кыргызстане и Таджикистане, согласно приведенным исследователем научным данным, расходы домохозяйств на социальные мероприятия тесно связаны с тем, сколько тратят их соседи.

"В Таджикистане и Кыргызстане расходы домохозяйств тесно связаны с расходами соседей. Во всем регионе социальное давление может влиять на то, сколько тратят семьи", – отметил ученый.

Чтобы объяснить механизм конкуренции за социальный статус, Султакеев предложил рассмотреть условную ситуацию.

Предположим, семья провела свадьбу, расходы на которую оказались выше, чем у 70% других семей в ее окружении. По сравнению с соседями она занимает достаточно высокое положение.

Но затем несколько семей начинают устраивать более дорогие торжества. Доходы первой семьи не изменились, однако ее относительное положение в обществе снизилось.

В такой ситуации может возникать желание увеличить собственные расходы, чтобы вернуть прежний статус.

"Когда кто-то выигрывает, другие проигрывают. Теперь представьте, что пять семей вокруг вас начинают тратить больше. Ваше относительное положение меняется, и вы тоже увеличиваете расходы, чтобы восстановить прежнюю позицию", – объяснил исследователь.

Получается своеобразная гонка, в которой чужой успех становится поводом пересмотреть собственные финансовые решения.

Причем участники этого негласного соревнования не обязательно осознают, что конкурируют друг с другом. Стремление не уступать может восприниматься как необходимость достойно провести мероприятие или сохранить семейную репутацию.

Для экономического анализа Султакеев разделил потребление на две категории – видимое и невидимое. К первой относятся расходы, которые замечают окружающие: торжества, определенные покупки и другие формы потребления, позволяющие продемонстрировать материальное положение. Ко второй – повседневные затраты, которые не предназначены для публичного показа.

"Вы получаете удовлетворение от видимого потребления – торжеств, покупок и других социальных мероприятий, – а также от невидимого потребления", – пояснил он, представляя экономическую модель.

Семья распределяет средства между этими категориями, стремясь удовлетворить собственные потребности. Однако на ее выбор влияет и социальное окружение.

Если другие начинают больше тратить на видимое потребление, семья может почувствовать необходимость поступать аналогичным образом.

При этом круг людей, с которыми человек себя сравнивает, не обязательно ограничивается одним селом или районом.

"С кем мы себя сравниваем? Со всеми? С родственниками? С соседями? Нужно учитывать разные группы. У меня могут быть родственники, которые живут не здесь, а на севере или в другом месте", – объяснил Султакеев.

По его словам, на финансовые решения могут влиять и средства массовой информации. Благодаря современным коммуникациям человек наблюдает за образом жизни других людей независимо от географического расстояния.

Для проверки своих предположений исследователь использовал эконометрическую модель, позволяющую оценить связь между расходами на социальные мероприятия, доходами домохозяйств и поведением окружающих.

Полученные результаты показали, что расходы семей действительно связаны с затратами их социального окружения. Эта закономерность сохранялась при использовании различных способов статистической проверки.

"Во всех измерениях расходы на социальные мероприятия оказались статистически значимыми. Люди действительно следуют традициям", – сообщил исследователь.

Однако с конкуренцией за статус ситуация оказалась сложнее. Не все показатели подтвердили наличие такого эффекта. Часть результатов оказалась статистически значимой, тогда как другие не продемонстрировали устойчивой связи.

При этом признаки статусной конкуренции были выявлены прежде всего среди домохозяйств с низкими и средними доходами, а не среди наиболее обеспеченных семей.

"Когда мы переходим к конкуренции, некоторые показатели не работают, а другие работают. Для групп с низкими и средними доходами результаты статистически значимы по сравнению с богатыми", – рассказал Султакеев.

Этот вывод особенно интересен. На первый взгляд может показаться, что стремление к роскошным торжествам характерно главным образом для состоятельных людей. Однако исследование указывает на то, что давление социальных сравнений может затрагивать и тех, чьи финансовые возможности ограничены.

Для семьи с высоким доходом дополнительные расходы на праздник могут не иметь существенных последствий. Для менее обеспеченного домохозяйства они способны означать необходимость пересмотреть другие статьи бюджета.

И здесь возникает противоречие: стремясь показать окружающим благополучие, семья рискует ослабить собственную финансовую устойчивость.

Султакеев также рассмотрел, как изменение распределения доходов влияет на поведение домохозяйств.

Если часть семей начинает зарабатывать и тратить больше, остальные могут стремиться сохранить свое относительное положение. В таком случае рост доходов одних людей способен сопровождаться увеличением расходов на торжества у других.

"Когда распределение доходов меняется, некоторые люди начинают тратить больше. Это создает давление на остальных, которые стремятся сохранить свое прежнее положение", – объяснил исследователь.

По его выводам, увеличение доходов не обязательно приводит к соответствующему улучшению благосостояния, если одновременно растут расходы на социальные обязательства.

"Если доходы увеличиваются, расходы малообеспеченных домохозяйств на церемонии также могут возрастать", – отметил Султакеев.

При этом исследование не дает оснований утверждать, что каждый дорогой той организуется исключительно ради престижа. Для одних людей это осознанный выбор, для других – исполнение семейных традиций, для третьих – возможность поддержать отношения с родственниками.

Но результаты показывают, что социальное давление может становиться самостоятельным фактором расходов.

В завершение выступления Султакеев обратил внимание на необходимость учитывать общественные нормы при разработке мер, направленных на сокращение чрезмерных затрат на церемонии.

"Социальные нормы являются одним из ключевых факторов расходов на торжества. Поэтому меры должны быть направлены на изменение ожиданий внутри сообщества, а не только на ограничение расходов", – заключил он.