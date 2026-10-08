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Камчыбек Ташиев ответил на слова главы Минсельхоза о его аресте

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал заявление министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова, который ранее пожаловался на свое задержание. Ответ Ташиева опубликовал на своей странице в Facebook его сторонник Откурбек Рахманов.

Ранее глава Минсельхоза сообщил, что до назначения на должность четыре месяца просидел под стражей без реальных обвинений, и назвал тот период фразой "Таш заман" (эпоха жестокости).

Ташиев в ответ заявил, что никакой политики или заказа в этом деле не было, а задержание Акунбекова связано с конкретным расследованием.

"По материалам ГКНБ, Акунбеков, являясь бизнес-партнером одного из бывших руководителей Налоговой службы, на протяжении порядка 15 лет ввозил в республику десятки тысяч тонн минеральных удобрений. При этом им оформлялись подложные документы, согласно которым продукция якобы предназначалась для нужд фермерских хозяйств, тогда как в реальности ее реализовывали горнодобывающим и другим крупным компаниям по рыночным ценам. По факту уклонения от уплаты обязательных платежей было возбуждено уголовное дело. Согласно предварительным данным, причиненный государству ущерб оценивается примерно в 3 миллиарда сомов.

После того как Акунбеков заявил о наличии у него проблем со здоровьем, я принял решение изменить ему меру пресечения и отпустить под домашний арест", - заявил экс-глава ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/462157
Теги:
Камчыбек Ташиев, Минсельхоз, Арест
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