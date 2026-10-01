Ушел из жизни капитан ГКНБ Мирлан Чайка

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о смерти капитана Мирлана Чайки. Он скончался 1 октября 2026 года.

Мирлан Чайка родился в 1994 году. В 2017 году окончил Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по специальности "Юриспруденция".

С 2020 по 2026 год занимал различные оперативные должности в ГКНБ.

За заслуги перед государством, службу и вклад в укрепление национальной безопасности Мирлан Чайка был награжден ведомственными медалями и почетными грамотами.

В ГКНБ отметили, что он был отзывчивым и доброжелательным человеком, хорошим другом и надежным товарищем.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ выразили соболезнования родным и близким Мирлана Чайки.