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Ушел из жизни капитан ГКНБ Мирлан Чайка

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Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о смерти капитана Мирлана Чайки. Он скончался 1 октября 2026 года.

Мирлан Чайка родился в 1994 году. В 2017 году окончил Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по специальности "Юриспруденция".

С 2020 по 2026 год занимал различные оперативные должности в ГКНБ.

За заслуги перед государством, службу и вклад в укрепление национальной безопасности Мирлан Чайка был награжден ведомственными медалями и почетными грамотами.

В ГКНБ отметили, что он был отзывчивым и доброжелательным человеком, хорошим другом и надежным товарищем.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ выразили соболезнования родным и близким Мирлана Чайки.


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URL: https://www.vb.kg/461971
Теги:
ГКНБ, соболезнование
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