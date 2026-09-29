"Получение ГСМ из каракечинского угля доказали еще ученые в 1958 году"

Служба антимонопольного регулирования Кыргызстана предложила рассмотреть возможность глубокой переработки угля для получения синтетического жидкого топлива. В ведомстве отметили, что технология Coal-to-Liquid (CTL) могла бы снизить импортозависимость страны, и предложили изучить вопрос создания соответствующего производства мощностью до 100 тысяч тонн дизеля в год.

Комментируя эту инициативу, председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, доктор наук Дуйшенбек Камчыбеков подчеркнул, что идея переработки отечественного сырья абсолютно обоснована, а её научно-технологическая база изучается экспертами уже не одно десятилетие.

По словам Дуйшенбека Камчыбекова, фундаментальные химико-технологические исследования каракечинских углей проводились еще в советский период. В частности, в 1958 году специалисты ВНИИПС (Ленинград) провели промышленные испытания 10-тонной пробы угля пласта Основного месторождения Кара-Кече.

Исследования показали, что при сжигании 500 тонн угля в газогенераторах при парокислородном дутье можно получить 600 тысяч кубометров очищенного газа, из которых 400 тысяч идет на производство 70 тонн искусственного жидкого топлива, а 200 тысяч метана - на бытовые нужды. Кроме того, при переработке выделяется 300 кубометров подсмольной воды, богатой пирокатехином, фенолами, сульфатом аммония, ацетоном и уксусной кислотой.

Данные теплоэнергетической лаборатории Института ВЭ НАН КР также подтверждают, что при термической переработке каракечинского угля в диапазоне температур 450–800 °C выход полукокса составляет 67–85%, жидких продуктов - 3–12%, а газа - 10–20%.

"Вопрос поставки ГСМ для нашей страны сегодня стоит очень остро, поэтому предложение Антимонопольной службы вполне понятно. Однако важно подчеркнуть: переработка каракечинского угля - это не гипотетическая идея. Ещё ленинградские ученые проводили масштабные заводские испытания и доказали, что из нашего сырья можно получать горюче-смазочные материалы, горючий газ и ценную химическую продукцию. Эта научная база может стать основой для современных технико-экономических расчетов", - прокомментировал Дуйшенбек Камчыбеков.

В Ассоциации горнопромышленников и геологов КР считают, что перед запуском инвестиционных проектов государству необходимо детально актуализировать имеющиеся советские и академические разработки с учетом современных экологических и технологических стандартов.