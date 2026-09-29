У Садыра Жапарова одна альтернатива – действующий президент

До выборов осталось совсем немного, и уже сейчас очевидно: реальных конкурентов у действующего главы государства нет. Единственный соперник Садыра Жапарова – он сам. И вопрос не в том, выиграет ли он предстоящие выборы, а в том, сможет ли победить в долгосрочной перспективе – чтобы Кыргызстан продолжал побеждать и при следующих президентах.

Оппозиции как таковой в стране нет. Есть только информационный шум, напоминающий партизанские вылазки с постреливанием из берданок. Противники Жапарова, не находя более-менее серьёзного повода, стараются настроить народ против власти, "стреляя" по пробкам, учебникам, китайцам… Ни один из этих выстрелов не способен стать залпом "Авроры", возвещающем о начале новой революции.

Сама по себе революционная ситуация в Кыргызстане отсутствует, ибо отсутствуют её "ленинские" признаки. Верхи могут – ещё как могут! – управлять, а низы не угнетаются и не эксплуатируются, что заставило бы их роптать с нарастающей силой. Повышения активности народных масс тоже не наблюдается: во-первых, народ устал от революционных потрясений и прекрасно помнит, какие беды вместо ожидаемых улучшений приносил Кыргызстану очередной государственный переворот; во-вторых, от добра добра не ищут. Самые отъявленные пессимисты замечают, как широко страна шагнула в своём развитии под жапаровским управлением.

Решены вопросы границ. Подавлена организованная преступность. Экономика выведена из состояния стагнации и приступила наконец-то к поступательному развитию. Вся страна превратилась в гигантскую стойплощадку: доступное жильё, инфраструктура, социальные объекты… Вырос и укрепился авторитет Кыргызстана на международной арене…

Отсутствует и субъективный фактор, делающий возможной любую революцию, – нет того, кто мог бы её возглавить, повести за собой массы, предложить им чёткую и внятную стратегию, отличную от программы Садыра Жапарова. Криков много. Разрушителей много. Созидателей на горизонте не видно.

Кто способен составить действующему президенту реальную конкуренцию? Задолго до "часа икс" Камчыбек Ташиев задался вопросом, который сейчас крутится в голове у каждого мыслящего и переживающего за страну гражданина: "Кого сделаем президентом? Равшана Жээнбекова или Бекназарова? Может, вернуть Алмазбека Атамбаева?"

Про Омурбека Суваналиева последнее время как-то позабыли, а он вдруг решил напомнить о себе, заявив о намерении выставить свою кандидатуру на президентские выборы. Ну что ж… Если бы это случилось лет тридцать назад, народ наверняка поддержал бы неустрашимого "комиссара Каттани", принципиального и бескомпромиссного борца с коррупцией и криминалом. Тогда народ помнил, как в сентябре 1990 года в аэропорту Пржевальска (нынешнего Каракола) трое террористов захватили самолёт, а и.о. начальника городского отдела милиции Суваналиев один и без оружия провёл переговоры с преступниками и лично обезвредил одного из них… Этого эпизода было бы вполне достаточно, чтобы кыргызстанцы пошли за своим героем.

В октябре 2020 года стало ясно: от прежнего "Каттани" не осталось и следа. Народ ему больше не верит. Его не приняли даже сотрудники ГКНБ, куда он явился с революционным настроем назначить себя наиглавнейшим-наимудрейшим. "Чекисты" взбунтовались против такого начальника и выдворили его восвояси.

Сотрудники ГКНБ – это, между прочим, тоже народ. Который дал ему от ворот поворот (рифма получилась). Откуда же сейчас у Суваналиева взялась уверенность, что народ будет на его стороне и изберёт его своим президентом? Сможет ли сдувшийся "Каттани" хотя бы набрать необходимые для регистрации 30 тысяч подписей? Вряд ли. Получится ли у него сыграть на противоречиях между Жапаровым и Ташиевым и объединить под своим знаменем недовольных с той и другой стороны? Тоже вряд ли. Даже те, кто чем-то или кем-то недоволен, Суваналиеву не верят.

Другой генерал, Камчыбек Ташиев тоже мог бы составить конкуренцию Садыру Жапарову… Но при других обстоятельствах. Какие именно обстоятельства он сам себе создал и как они на нём отразились, все мы отлично знаем. Сегодня Камчыбек Кыдыршаевич говорит о том, что поддержит Жапарова. Он это говорил всегда, но сегодня его слова звучат особенно искренне…

Итак, на январских выборах главы Кыргызской Республики Садыр Жапаров будет соревноваться сам с собой. И идёт он на них не ради сохранения власти. Власть – любой ценой – в отличие от многих других, его не интересует. Это следует в том числе из того факта, что президент издал указ о недопущении применения административного ресурса и поручил наказывать участвующих в агитации чиновников – вплоть до увольнения. Садыр Нургожоевич победит и без административного ресурса. Главное – чтобы победа была чистой. Легитимной. Безоговорочно признанной и своим народом, и международным сообществом.

Информационный шум, разумеется, будет сопровождать и выборную кампанию. Так называемая оппозиция будет исследовать выборы под микроскопом, пытаясь отыскать хоть какой-то намёк на незаконность, несправедливость и "неправильность", чтобы раздуть этот намёк до призывов к свержению президента. Не дать оппозиции такой возможности – одна из главных задач Жапарова.

Вторая важнейшая задача – стать наставником для тех, кто проходит "политическую школу". Молодые бизнесмены, чиновники, депутаты – кто-то из них в будущем может занять президентское кресло. А пока они идут на выборы не за победой, а за уроками политической жизни. И кто, как не президент, должен стать их главным учителем?

Временщик беспокоится о том, как удержаться во власти. Подлинный государственный деятель думает о том, что останется после него. Садыр Жапаров – не временщик. Его цель – не просто победить самого себя, а превратить выборы в фундамент новой политической традиции. Создать преемственность – не через назначение преемника, а через создание условий для естественного политического процесса, который идёт по накатанной, без запинок и потрясений, не сворачивая "не туда" и не меняя заданного действующим президентом курса. Сейчас – может быть, впервые – у Кыргызстана и его руководителя есть такой шанс.

В этом – уникальность приближающихся выборов. Этим они войдут в историю – как и сам президент, если сумеет воспользоваться дарованным ему шансом.