Автономия вопреки санкциям: в Бишкеке обсудили будущее платежных систем ШОС

Обеспечение финансового суверенитета Кыргызстана и государств Центральной Азии стало ключевой темой в знаковых межгосударственных и международных мероприятиях. Об этом заявил директор ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков в ходе круглого стола "Итоги саммитов ШОС и БРИКС: перспективы финансово-экономической автономии и суверенитета", организованного экспертным центром.

Эксперт обратил внимание на важную роль ключевых международных площадок и необходимость создания собственной финансовой инфраструктуры.

"Недавно Бишкек принимал саммит ШОС, в числе основных вопросов, которые интересовали многих экспертов и СМИ еще до начала глобального мирового форума была идея Банка развития ШОС. Эта финансовая структура могла бы стать одним из наиболее значимых финансово-инвестиционных инструментов, которые позволили бы странам Шанхайской организации сотрудничества выстраивать свою самостоятельную финансовую политику. Данная тема обсуждается уже с 2008 года, поэтому будем надеяться, что бишкекский саммит стал очередным шагом уже не просто к намерениям или каким-либо договоренностям, а к конкретным и детальным действиям", - сказал он.

Политолог указал на практические аспекты запуска нового института и позицию руководства республики.

"Сейчас вопрос не в том, где появится офис - в Астане, Бишкеке или другой столице. Важно, чтобы сам Банк развития ШОС был оформлен как юридическое лицо и начал свою работу. Об этом, в принципе, говорил и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем докладе, отдельно отмечая необходимость запуска этого финансового института. Буквально на днях состоялся и саммит БРИКС, где основная тема также была связана с созданием независимого от Запада финансового инструмента в рамках этой организации", - подчеркнул эксперт.

Далее он остановился на рисках, связанных с внешним финансовым давлением и закрытием привычных каналов переводов.

"Финансовый суверенитет можно назвать особым направлением в рамках деятельности БРИКС. Однозначно на актуальность этой повестки влияют антироссийские санкции. В преддверии нашего круглого стола санкции стали поводом для сворачивания в Кыргызстане деятельности системы переводов средств "Золотая Корона". Данная российская платформа играла очень важную роль в плане отправки средств нашими мигрантами. В результате закрылось еще одно окно, которое давало возможность в быстром режиме отправлять деньги. Причем "Золотая Корона" касалась не только отправки денег из РФ, речь шла еще и о других государствах СНГ, где также работали наши граждане и отправляли деньги по этой системе", - напомнил И. Шестаков.

Спикер также затронул проблематику финансирования крупномасштабных инфраструктурных инициатив в регионе.

"Важным является и вопрос, кто выделяет инвестиции и кредиты на стратегические инфраструктурные проекты Центральной Азии. К примеру, финансы на строительство Камбараты первыми решили выделить Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, в тоже время в списке кредиторов я не увидел Евразийский банк развития, хотя ЕАЭС в свое время предлагал концепцию интеграции по водным ресурсам. Но эта тема затем сошла на нет. Получается, что такой флагманский проект в решении региональных энергетических и водных проблем фактически финансируется структурами из тех стран, которые регулярно вводят или грозят санкциями в отношении компаний и банков Кыргызстана", - зафиксировал политолог.

Игорь Шестаков отметил растущее международное внимание к региону и стремление различных союзов оказывать влияние на его экономическую повестку.

"Международные финансовые институты стремятся установить свои правила игры, но отвечают ли они национальным интересам? Уровень конкуренции за выделения нашему региону зарубежных кредитов в инфраструктурные проекты в целом возрастает, что означает все большую международную значимость Центральной Азии. В будущем стоит ожидать подключения к этому процессу и Банка развития ОТГ с уставным капиталом в $1 млрд. Заявление о создании этого банка не случайно было сделано представителями партии власти Турции именно на площадке аналитического форума Организации тюркских государств в Баку, который собрал более 150 аналитиков", - отметил выступающий.

В завершение своего доклада он оценил амбиции Тюркского совета и сохраняющуюся зависимость от западных платежных систем.

"У ОТГ уже есть много структур, которые занимаются экономикой, в том числе и в финансовой сфере. Между тем такой громкий анонс проекта, прежде всего, связан с тем, что тюркская организация позиционирует себя как мощная политическая структура, которая стремится определять и экономическую региональную повестку. Ведь суверенитет - это не только наши границы, но еще и финансовые возможности. Однако несмотря на планы многополярного финансового мира в рамках того же ШОС, у нас по-прежнему главным финансовым инструментом остается система SWIFT", - добавил И. Шестаков.

Свою оценку текущим процессам дал доктор экономических наук, профессор Толонбек Абдыров.

"Кыргызстан, проведя юбилейный саммит ШОС, стал ключевой площадкой, где были озвучены многие важные инициативы и предложения, нацеленные на развитие не только Шанхайской организации сотрудничества, но и национальных экономик стран, входящих в данное объединение. В частности стороны вновь вернулись к вопросу создания Банка развития ШОС. Этот вопрос был поднят нашим президентом Садыром Жапаровым. Это не новая инициатива. Впервые она была озвучена еще в 2010 году. Спустя шесть лет о ней говорилось на саммите глав правительств. С тех пор идут дискуссии относительно структуры, капитала, распределения голосов и т.д. Эти принципиальные вопросы пока и не позволяют прийти к единому мнению и конкретным шагам. Но некоторые позиции уже удалось согласовать. Как говорится, лед тронулся. Соответственно на данном этапе предпринимаются определенные действия, которые указывают на то, что появился определенный консенсус, и решение по созданию банка, возможно, в ближайшее время будет принято", - поделился мнением спикер.

Экономист раскрыл смысловую направленность проектируемой банковской структуры.

"Идея создания Банка ШОС не рассматривается как альтернатива или противовес другим финансовым структурам, государствам или валютам. Финансовая структура в рамках шанхайского объединения будет иметь иные цели и задачи – повышение эффективности сотрудничества в торговле и создании производственных цепочек между странами на пространстве ШОС. И здесь важно было решить вопрос: как получать деньги? Сегодня мы видим, что иногда санкционные действия ставят в ступор экономики некоторых стран. Поэтому важно определить, как странам ШОС работать в этом направлении. Это не противодействие санкциям или валютам, а элементарная практичность и прагматичность - как мы будем работать в существующих условиях", - подчеркнул эксперт.

Он выделил использование национальных платежных средств как ключевой вектор развития.

"Сегодня мы видим, что некоторые страны стараются работать друг с другом посредством национальных валют. Но ШОС объединяет много стран. Например, Кыргызстан торгует и с Россией, и с Китаем, и с Индией, но мы не всегда можем перевести, допустим, большое количество рупий или юаней. Здесь как раз Банк ШОС и даст возможность хорошо коррелировать такие ситуации, контролировать и регулировать их через клиринговую систему, хеджирование и другие механизмы. То есть этот банк нужен не для того, чтобы накапливать валюты, а для того, чтобы они могли реально работать внутри общего экономического пространства. Это очень важный момент", - охарактеризовал ситуацию экономист.

Профессор указал на необходимость снижения системных финансовых рисков во внешней торговле.

"Когда возникают серьезные проблемы, банк будет работать не для обхода каких-либо санкций, а для диверсификации рисков. Внешняя торговля не должна зависеть от одной валюты или одной страны, которая в один момент может создать проблемы, и все финансовые процессы просто зависнут. Поэтому очень важно иметь другой надежный способ взаимодействия между странами. Нам нужна дополнительная финансовая архитектура, которая поможет работать именно в этом направлении", - сообщил Т. Абдыров.

Ученый обозначил приоритетную роль банка в помощи реальному сектору.

"Я вижу основную составляющую Банка ШОС именно в развитии реального сектора экономики стран, которые входят в организацию. Мы часто говорим об огромном экономическом потенциале стран шанхайского сотрудничества, но чтобы этот потенциал заработал, нужны определенные инвестиции. Для таких стран, как Кыргызстан, они особенно важны. И эти инвестиции как раз мог бы обеспечить новый финансовый институт. Это может стать хорошим инструментом, который будет помогать и поддерживать развивающиеся страны, которые по своим экономическим масштабам меньше, чем Китай, Россия или Индия", - акцентировал выступающий.

Отдельное внимание экономист уделил внедрению современных цифровых решений в расчетах.

"Сегодня товары движутся достаточно быстро, поскольку налажены потоки, отработана логистика и выстроены транспортные коридоры. Но нередко торговля страдает именно из-за невозможности или задержки движения финансов. Соответственно цифровизация финансов через Банк ШОС даст возможность ускорить их движение, а следовательно и работу компаний, т.е. снять ряд проблем во внешней торговле. Конечно, здесь тоже есть свои риски. Финансовая независимость не должна превращаться в финансовую изоляцию", - подчеркнул экономист.

Т. Абдыров резюмировал ожидания от эффективного функционирования банковского института для региона.

"Если новый банк сможет привлекать инвестиции, финансировать развитие энергетики и транспортной инфраструктуры, поддерживать экспорт, создавать совместные предприятия - значит, этот механизм будет действительно рабочим, и наша страна, конечно, будет выигрывать. И самое главное, хотелось бы отметить, что если на этом пространстве будет много стран, которые развиваются, сохраняют свой суверенитет и взаимодействуют между собой, это будет очень хорошо, потому что это будет гарантией мира, спокойствия и благополучия людей. Возможно, это звучит слишком идеалистично, тем не менее, мы должны к этому стремиться. Банк развития ШОС может стать именно тем институтом, который создаст для этого необходимые условия", - добавил Т. Абдыров.

Спикер проанализировал вероятные базовые валюты для межнациональных расчетов.

"Если говорить о том, какая валюта могла бы стать расчетной в работе банка ШОС, то в большинстве случаев ставился вопрос о китайском юане. В какой-то момент со стороны Российской Федерации поднимался вопрос о создании универсальной валюты - условного "алтына" - в качестве единой расчетной единицы. Но к вопросу о базовой валюте нужно подходить очень серьезно. Китай остается мировой производственной фабрикой, и юань достаточно востребован. В то же время на постсоветском пространстве большую роль играет российский рубль, несмотря на инфляцию и изменения курса, которые связаны скорее с СВО. Т.е. на стабильность рубля сейчас действуют несколько иные факторы, и российское правительство и Центробанк РФ предпринимают определенные шаги для их нивелирования. И хотя ЦБ подвергается критике, ставка на уровне 14 % используется, в том числе для того, чтобы не допустить сильного роста инфляции. И даже с учетом того, что идет специальная военная операция, удерживать курс рубля на определенном уровне и одновременно показывать рост экономики - пусть даже на 1-1,5% - это, на мой взгляд, хорошие показатели. Поэтому я думаю, что во внимание нужно брать и рубль, и юань. Возможно, можно работать одновременно с обеими этими валютами", - поделился мнением экономист.

Эксперт прокомментировал перспективы построения платформ, альтернативных SWIFT.

"Я пока с осторожностью рассматриваю данные намерения. Однако, если такие шаги предпринимаются, значит, у них уже есть какие-то реальные очертания и представление о том, как это может работать. Если бы все было так легко и просто, многие страны уже бы давно отказались и от доллара, и от SWIFT, и начали бы работать между собой через альтернативные механизмы. В свое время доллар был выбран в качестве основной расчетной валюты, и вокруг него была выстроена большая финансовая система, разрушить которую достаточно сложно. Идея создания отдельной платежной системы появилась не сейчас. Китай уже достаточно давно развивал определенные альтернативные инструменты. Но все действовали осторожно и не спешили активно ими пользоваться", - пояснил Т. Абдыров.

Экономист сделал прогноз о трансформации структуры мировой экономики.

"Мир идет к тому, что глобализация постепенно трансформируется в систему нескольких крупных блоков, вокруг которых будут выстраиваться все остальные экономики. И внутри этих блоков вероятнее всего будут действовать собственные платежные системы. Некоторые процессы происходят не столько благодаря БРИКС или ШОС, сколько вопреки им. Даже сами БРИКС и ШОС, возможно, не ставят перед собой такую задачу. Просто в США происходят определенные события, которые сами подталкивают мир к этим процессам. Среди них: санкции, отключения от SWIFT и другие ограничения, которые создавали проблемы для многих стран", - подвел итог экономист.

Тему трансформации мировой торговли и института санкций продолжил президент товарно-сырьевой биржи Евразийского союза Михаил Петров.

"Показательная "порка" России в виде ареста ее многомиллиардного имущества - порядка $300 млрд долларов в бельгийском Euroclear - показала всему миру полное отсутствие доверия к старой западной системе со всей ее биржевой, SWIFT и прочей инфраструктурой. Вместе с тем практика показывает, что задачи тех, кто вводит санкции, сводятся к фактическому прекращению торговли. Когда вводятся, условно, 500% санкций на любую единицу изделия, это уже не ограничения, а запрет по большому счету. Запад, от бессилия и из-за кризиса доверия, пришел к тому, что фактически сам себя ограничивает, закрываясь не во всемирной системе, а в своей внутренней западной торговле. Это их право – двигаться в том направлении, которое они для себя выбрали. Задача у нас совершенно противоположная: не просто обеспечить выживание экономик, но и продолжить развитие наших национальных систем", - зафиксировал эксперт.

М. Петров сформулировал подходы к восстановлению рыночных механизмов ценообразования.

"Наша задача - воссоздать рыночные инструменты. Прежде всего, как было сказано на саммитах БРИКС и ШОС, необходимо создание первичной основы любой торговли - точек, где выверяются справедливые цены. Это самое главное свойство любой биржевой системы - определение справедливой стоимости тех или иных товаров. Бирж в разных странах много. Но суть в том, что свести их в единую систему практически невозможно. Всем удобно торговать по своим каналам, работать со своими клиентами и партнерами и т.д. Но можно хотя бы свести биржевую информацию в единый центр, который будет отражать просто факты, не более того. То есть нужно публичное мерило", - сказал глава биржи.

Руководитель площадки рассказал о необходимости создания единого центра котировок.

"Любая биржа в первую очередь публикует котировки. Вот эти котировки и нужно сводить со всех бирж евразийских стран, стран, входящих в ШОС, БРИКС и т.д. Это даст возможность иметь ориентиры хотя бы по основным континентам и регионам, с которыми происходит торговая деятельность. Удобнее всего для Евразийского континента проводить такого рода деятельность там, где находится его центр с точки зрения часовых поясов. То есть вырисовывается очень простая вещь: удобно, чтобы у одних стран был вечер, у других - утро, и все видели эти котировки, а процесс формирования стоимости процедурно не прерывался", - пояснил спикер.

Он внес предложение по созданию общей залоговой базы на основе драгметаллов.

"Ни одна страна не откажется от суверенного права печатать собственные деньги. И правильно сделает. Но в конечном итоге нужен общий эквивалент. И он давно существует – золото, как эквивалент, всегда прекрасно справлялось с этой функцией. Поэтому мое предложение, несколько лет назад озвученное в прессе и подхваченное нашим президентским аппаратом, заключалось в строительстве золотого хранилища, где хранились бы средства в виде обычных залоговых слитков. В дальнейшем они могли бы обеспечивать обмен национальных валют на национальные валюты других стран с точным соблюдением соответствующих процедур. Это дает гарантию исполнения всех обязательств по контракту. Поэтому хранилище лучше делать не на 1000 тонн, а на 10 000 тонн, потому что неизбежно мы придем к тому, что нам понадобится хранить средства разных стран в виде золота", - выдвинул инициативу эксперт.

Спикер обосновал важность развитии нормального страхового сектора в регионе.

"Почему нужны котировки? Они нужны в первую очередь для определения страховой стоимости, и только во вторую - как элемент взаиморасчетов. Потому что при транспортировке любых объемов больше, чем один грузовик или один вагон, неизбежно требуется страховое обеспечение этих процедур. Я считаю, что нашим страховым компаниям надо подрасти и вместо того, чтобы брать 1–1,5% от стоимости чего-либо, снизить ставку до 0,1% - мирового, в принципе, стандарта, который дал бы возможность экономическим операторам участвовать в этих процессах. А страховая компания неизбежно является экономическим оператором, потому что участвует в торговых операциях. Как только мы снизим страховые премии до 0,1%, мы сразу выйдем на мировой рынок объемных, огромных транспортных процессов. Благо сейчас строится железная дорога через нас, продолжается строительство множества путей в Казахстане. Надеюсь, откроется дорога через Афганистан. Через Пакистан уже открылась дорога", - уточнил он.

Михаил Петров резюмировал стратегию достижения полного экономического суверенитета.

"Все то, что было отодвинуто британским проектом в сторону, сейчас возвращается к Шелковому пути. Мы будем развиваться, воспользовавшись старым добрым опытом наших предков, которые всегда использовали Шелковый путь. Ну и последний вопрос: любая биржевая система в первую очередь должна создавать справедливость. И банк, который будет справедливо брать минимальный процент, обеспеченный золотым хранилищем и биржевыми котировками с точными ценами, станет прекрасным инструментом. Вот и вся стратегия развития. Как только эти три инструмента заработают, нам будет абсолютно неважно, что происходит в Лондоне, Нью-Йорке или Вашингтоне, нас не будут заботить их санкции и 500-процентные ограничения. Мы не будем от них зависеть. Наша система будет действительно суверенной, поддерживая все наши страны", - подытожил М. Петров.