Переосмыслите прошлые ошибки. Гороскоп с 28 сентября по 4 октября

Главным событием недели будет начало ретроградного движения Венеры 3 октября. Завершится ретроградное движение 14 ноября. В течение ретроградного движения Венеры в отношениях могут повторятся события, которые, казалось бы окончательно стали достоянием прошлого. Предстоит переосмыслить произошедшие ранее ссоры, и в этом случае вероятно два сценария развития событий: либо конфликт достигнет апогея и окончательно разрушит отношения, либо удастся найти решение, которое полностью устранит причину размолвки. С понедельника, 28 сентября, Марс переходит в зодиакальное созвездие Лев, что придаст больше динамики жизни, причём как созидательной энергии, так и разрушительной. Выбрав путь творчества и созидания, удастся доработать идеи и претворить их в жизнь. Поддавшись порыву гневных эмоций можно многое разрушить в отношениях и делах, что приведёт к тяжбам, разрыву деловых отношений, кризису в делах.

Овен – поездки, новые знакомства, новые впечатления натолкнут на оригинальные решения значимых вопросов, что позволит достичь заметного успеха в делах, учёбе и личной жизни, покоряя своей находчивостью и решимостью. Некоторые коллеги попытаются испортить настроение своими репликами, старясь втянуть в споры. Поддавшись на брошенный ими вызов, вы рискуете ввязаться в бурные конфликты. Воздержитесь и от поспешных инвестиций, покупок.

Телец – выкроив время для профилактических процедур, медитаций и психологических практик, вы поправите физическое и эмоциональное здоровье. Восстановив жизненный тонус, вы справитесь с домашними делами, найдёте решение финансовых вопросов, в том числе благодаря дополнительным источникам доходов. Выгодны покупки. Держитесь подальше от споров с домочадцами, деловыми партнёрами и руководством. Победителей в них не окажется, а отношения окажутся подорванными, что усложнит и получение документов.

Близнецы – с пользой пройдёт участие в различных презентациях и вечеринках. Появятся оригинальные идеи для рилсов для продвижения в соцсетях, бизнес решения придадут импульса делам, да и в учёбе получится преодолеть кризис. Свидания помогут найти путь к сердцу любимого человека. Поездок ожидается немало, но соблюдайте меры безопасности, особенно во время дальних путешествий. Тяга к рискованным и экстремальным увлечениям может привести к нежелательным последствиям.

Рак – появится возможность поправить финансовое положение. Содействовать росту доходов могут и продуктивные встречи с руководством, влиятельными людьми, и дополнительная работа, а возможно и карьерное продвижение. Самое главное не только пополнить казну, но и умело распорядиться финансами и вот это окажется задачей непростой. Возникающий вокруг ажиотаж, эмоции, заманчивые предложения могут подталкивать к рискованным инвестициям, покупкам, развлечениям, что и способно опустошить казну.

Лев - вам будет сопутствовать успех в учёбе, поездках, профессиональном развитии и, чем выше планку вы для себя поставите, тем большего сможете достичь. Отбросьте сомнения и действуйте, претворяя в жизнь идеи и мечты, которые одни за другими будут появляться в вашем воображении. Сбить столку могут резкие заявления некоторых деловых партнёров и домочадцев. Воздержитесь от ответных действий, поскольку это путь ведущий к конфликтам, увязнув в которых, вы упустите шансы на успех.

Дева – тщательно продуманная стратегия оправдает себя. Последовательное продвижение к цели позволит решить финансовые вопросы, увеличить доходы, а также заручиться поддержкой влиятельных людей. Сумбур и хаос могут вносить полученные новости, дошедшие до вас слухи. Воздержитесь от комментариев. Ваше мнение могут интерпретировать совсем по-иному. Будьте осторожнее во время поездок, лаже на небольшие расстояния и позволяйте себе достаточно отдыхать, дабы сохранить здоровье.

Весы - общение будет вдохновлять на новые проекты и достижения как в учёбе и карьере, так и отношениях. Успешно могут сложиться дальние поездки, а также общение с людьми издалека. Возникшее по итогам общения сотрудничество продлится долгое время, помогая в развитии. Воздержитесь лишь от финансирования совместных проектов, одалживание денег. Всё это может стать причиной потерь и последующих разборов.

Скорпион - получится претворить в жизнь самые невероятные планы, увеличив доходы, благодаря успешным инвестициям, покупкам или продвижению по карьерной службе. Выгодными откажутся и сделки с недвижимостью. Ваш успех не каждому придётся по душе, а потому вас попытаются задеть некоторые деловые партнёры, руководство и, даже домочадцы. Воздержитесь от прямолинейных ответов в их адрес. Это может спровоцировать эмоционально жёсткие конфликты.

Стрелец - знакомства, как деловые, так и дружеские, расширят горизонты возможностей. Новый взгляд на жизнь позволит реализовать планы, которые казались недостижимыми. Свидания внесут яркие нотки в отношения. Поездки возможны, в том числе и дальние, но проявите больше осторожности и внимательности. Угрозой поездкам станет беспечность и недооценка рисков. Проявите бдительность и при общении в соцсетях.

Козерог – мнение руководства и влиятельных людей окажется на вашей стороне, что обеспечит победу в различных спорах и положит конец длительной тяжбе. Удастся решить вопросы с документами, а также связанных с имуществом. Повышаются ваши шансы на продвижение по карьерной лестнице и победу в различных тендерах. Возможны поездки и получение хороших известий издалека. В порыве эмоций не растратьте все деньги. Они вам ещё пригодятся.

Водолей – цель, к которой вы двигались не один год, будет достигнута. Ваши идеи и талант будут оценены по заслугам, чему поспособствуют дальние поездки, публичные выступления и участие в различных конкурсах. Возможно возобновление полезного сотрудничества, продолжение учёбы и развития. Получит продолжение любовная история, которая казалась достоянием прошлого. Финансовое положение укрепится, благодаря поддержке влиятельных людей, но полученной властью не злоупотребляйте.

Рыбы - финансовое везение вернётся к вам, а потому решайте вопросы с долгами, совершайте покупки, завершайте ремонт дома или вещей. Ограничиваясь малыми успехами, вы упустите возможность в корне поменять ситуацию с работой и доходами. Даже если свободного времени уже практически не осталось, беритесь за дополнительную работу. Вы справитесь с навалившимися делами, если не станете увлекаться праздной перепиской в соцсетях, просмотром различных постов и размышлениями о лучше жизни.

Астролог Андрей Рязанцев