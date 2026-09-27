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Что Кыргызстан продвигал на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

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- Назгуль Абдыразакова
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Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для кыргызской делегации в Нью-Йорке прошла с высокой дипломатической активностью. Президент Садыр Жапаров, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аяз Баетов участвовали в двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях.

Если рассматривать эти встречи не отдельно, а вместе, можно выделить несколько направлений, которые кыргызская сторона последовательно продвигала в Нью-Йорке: предстоящая работа в Совете Безопасности ООН, санкционная политика, инвестиции и транспортная взаимосвязанность, климатическая и горная повестка, а также расширение дипломатических контактов со странами Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Центральное место в этой повестке занимает избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. В своем выступлении на общих дебатах Генассамблеи Садыр Жапаров подчеркнул, что страна впервые получила место в Совбезе и рассматривает его не как привилегию, а как ответственность. Кыргызстан намерен начать работу в Совете с 1 января 2027 года.

Тема Совбеза затем неоднократно появлялась и на двусторонних встречах. Ее обсуждали на переговорах Жапарова с премьер-министром Тринидада и Тобаго Камлой Персад-Биссессар и президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. На уровне МИД предстоящая работа Кыргызстана в Совбезе затрагивалась во время встреч Кулубаева с председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН Халилуром Рахманом, представителями Кувейта, Габона, Бенина и других государств.

При этом Бишкек обозначил и предложения, которые намерен продвигать в рамках ООН. Жапаров выступил за расширение состава Совета Безопасности, предложив предоставить два постоянных места Африке и одно Латинской Америке. Он также предложил создать публичный реестр выполнения государствами резолюций и обязательств ООН и механизм реагирования на их систематическое неисполнение.

Еще одной заметной темой стала санкционная политика. Она обсуждалась не на одной встрече, а сразу на нескольких уровнях. На переговорах с президентом Европейского совета Антониу Коштой Садыр Жапаров говорил о санкционной политике в отношении Кыргызстана и сообщил, что в 2026 году в стране были закрыты 50 компаний, проводивших операции с повышенным санкционным риском.

Жээнбек Кулубаев отдельно обсуждал санкционные вопросы с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. По данным МИД, он подробно рассказал о работе Кыргызстана по предотвращению возможного обхода санкций. Стороны договорились продолжить взаимодействие по этой теме.

Санкционные вопросы также фигурировали во встречах Кулубаева с представителями Румынии, Словакии, Венгрии и Греции. Таким образом, эта тема стала одной из повторяющихся в переговорах кыргызской делегации с европейскими партнерами.

На трибуне Генассамблеи позиция президента была сформулирована шире. Жапаров заявил, что решения о введении санкций, по мнению кыргызской стороны, должны приниматься в соответствии с Уставом ООН, и предложил создать под эгидой организации единый международный механизм мониторинга санкций и их пересмотра.

Вторым крупным блоком стала экономика. На встрече с представителями американского бизнеса глава государства говорил об инвестиционных возможностях Кыргызстана и назвал среди перспективных направлений горнодобывающую промышленность, текстильное производство и строительство.

В завершение встречи президенту Кыргызстана Садыру Жапарову вручили памятный знак от имени Американо-Кыргызского делового совета, StoneX Group и представителей делового сообщества США. Как отмечается в сообщении, знак был вручен в знак признания достижений Кыргызстана в экономическом развитии и проводимых в стране преобразований, направленных на обеспечение устойчивого развития.

На переговорах с Александером Ван дер Белленом кыргызская сторона пошла дальше и предложила рассмотреть открытие корреспондентских счетов между банками Кыргызстана и Австрии, а также возможность открытия в Кыргызстане филиала одного из австрийских банков. Президент Австрии сообщил о готовности передать предложения на изучение в Министерство финансов страны.

Экономическая составляющая прослеживалась и в контактах с Евросоюзом. С Каей Каллас обсуждались инвестиционные проекты в транспорте, энергетике, зеленой экономике и цифровизации. С Антониу Коштой - транспортный и транзитный потенциал Кыргызстана, мультимодальные коридоры и возможности в рамках Global Gateway.

Транспортная взаимосвязанность вообще стала одной из повторяющихся тем недели. Она звучала во встрече Кулубаева с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде в контексте формата "Центральная Азия - Северная Европа", на встрече с Кипром, а также на заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, где Кыргызстан обозначил торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические приоритеты.

Для страны, не имеющей выхода к морю, эта линия была продолжена и на 25-м ежегодном совещании министров иностранных дел развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Кыргызстан завершал свое председательство в этой группе, а Кулубаев отдельно говорил о реализации Авазинской программы действий на 2024-2034 годы.

Еще одним самостоятельным направлением стала горно-климатическая дипломатия. Садыр Жапаров пригласил участников Генассамблеи на Второй глобальный горный саммит "Бишкек+25", который пройдет 21-23 октября 2027 года. Вопросы гор и ледников он также обсуждал с президентом Австрии.

Кулубаев, в свою очередь, использовал ряд двусторонних встреч для приглашения иностранных партнеров на "Бишкек+25". Такие приглашения прозвучали на переговорах с представителями Румынии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Кипра и председателем Генассамблеи ООН.

Отдельное место в выступлении Жапарова занял Иссык-Куль. Президент предложил создать под эгидой ООН специальный совместный трастовый фонд по сохранению озера и заявил о готовности Кыргызстана внести в него 10 миллионов долларов из государственного бюджета.

На фоне глобальных вопросов в Нью-Йорке заметно и другое направление - расширение географии дипломатических контактов Кыргызстана.

Особенно активно велась работа со странами Африки. Кулубаев провел встречи с представителями Судана, Габона, Алжира, Бенина, Нигера и Союза Коморских Островов. Причем часть этих переговоров завершилась конкретными документами.

Кыргызстан установил дипломатические отношения с Союзом Коморских Островов и Нигером. С Габоном был подписан меморандум о проведении политических консультаций между министерствами иностранных дел. С Бенином подписали сразу два документа - меморандум о политических консультациях и соглашение о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Расширялись контакты и с Латинской Америкой и Карибским бассейном. Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Тринидада и Тобаго Камлой Персад-Биссессар, а на уровне МИД Кыргызстан установил дипломатические отношения с Гаити.

Таким образом, одним из наиболее конкретных результатов нью-йоркской недели стало установление дипломатических отношений сразу с тремя государствами - Союзом Коморских Островов, Нигером и Гаити.

Параллельно продолжалась работа с традиционными многосторонними форматами. Кулубаев участвовал во встрече министров иностранных дел государств ОДКБ, неформальных заседаниях Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества. Аяз Баетов представлял Кыргызстан на ежегодной координационной встрече государств-членов Организации исламского сотрудничества, где кыргызская сторона также обозначила свою позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

В итоге дипломатическая работа Кыргызстана в Нью-Йорке складывалась сразу из нескольких уровней. С одной стороны, страна готовится впервые приступить к работе в Совете Безопасности ООН и пытается заранее обозначить темы, которые намерена там поднимать. С другой - использует площадку Генассамблеи для решения более практических задач: инвестиций, транспортных маршрутов, санкционных вопросов, расширения договорной базы и установления отношений с новыми государствами.

При этом выступление Садыра Жапарова на Генассамблее стало общей рамкой этой работы: усиление роли ООН, предстоящее членство в Совбезе, пересмотр подходов к санкциям, климатическая и горная повестка и международное сотрудничество вокруг сохранения Иссык-Куля. А серия двусторонних и многосторонних встреч показала, через какие страны и площадки кыргызская дипломатия пытается продвигать эти направления.


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URL: https://www.vb.kg/461841
Теги:
Европа, инвестиции, Иссык-Кульская область, президент, США, экология, Кыргызстан, санкции, совбез, Африка, МИД, ООН, Садыр Жапаров
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