"Золотой телец" как главное оружие

Есть темы, которые в кыргызской политике работают безотказно. Одна из них -золото. Стоит произнести это слово, и аудитория сама достроит всё остальное: коррупция, тайные сделки, обогащение семьи, "ограбленный народ". Неважно, что доказательств нет. Неважно, что цифры берутся с потолка. Работает сам образ. И именно поэтому тема золота - главный козырь оппозиции и всей той информационной среды, которая на этом паразитирует. Чтобы понять, как это устроено, достаточно посмотреть на две истории. Первая - вокруг "Кумтора". Вторая - вокруг брата президента и неких "золотых слитков". Обе построены по одной схеме: громкое обвинение - ноль доказательств, расчёт на эмоцию.

Начнём с Кумтора. Это самый показательный сюжет. И здесь ключевая фигура - Тенгиз Болтурук, бывший внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" и экс-глава Национального холдинга "Наследие великих кочевников". Его официальная биография выглядит солидно: лицензированный профессиональный инженер Канады, член Канадского института горного дела и металлургии, более 30 лет стажа в горнорудной отрасли, по его собственным словам, опыт работы в 18 проектах в 13 странах. Он окончил Московский институт стали и сплавов в 1987 году, аспирантуру Технического университета Клаустхаль в Германии. Работал на руководящих должностях в таких компаниях, как Barrick Gold, Cameco Gold, Tetra Tech. Имеет двойное гражданство – Кыргызстана и Канады. В Кыргызстане он появился после октябрьских событий 2020 года. Садыр Жапаров, тогда ещё и. о. президента лично пригласил его и назначил представителем Кыргызстана в совете директоров Centerra Gold Inc. В мае 2021 года Болтурук был утверждён внешним управляющим ЗАО "Кумтор Голд Компани". Позже он возглавил Национальный холдинг "Наследие великих кочевников".

Однако вокруг его роли в возвращении Кумтора возникла сложная информационная ситуация. Болтурук публично рассказывал, как именно он "вернул" месторождение: описывал юридические схемы, привлечение американских юристов (которых, по его словам, оплачивало государство), приглашение Аскара Акаева для дачи показаний в ГКНБ, после чего Centerra "пошла на попятную". Из его рассказов может сложиться впечатление, что ключевая заслуга принадлежит именно ему. Но вот что интересно. Президент Садыр Жапаров шёл к этой теме годами. Он ставил задачу вернуть Кумтор несколько лет назад. Он за это отсидел в тюрьме, потерял члена семьи. Его преследовали именно из-за Кумтора. Это не версия. Это биография. И когда сегодня Болтурук рассказывает, как он "всё провернул", возникает простой вопрос: а где был ты, когда президент рисковал свободой и жизнью ради этой задачи? Президент никогда не принижал участие других. Он поддерживал предложения Болтурука, оценивал риски, политические и экономические, и брал их на себя. Он понимал, что если сделка с Centerra сорвётся, если суды будут проиграны, то страна потеряет крупнейшее месторождение, а народ потеряет веру в справедливость. Он рисковал имиджем государства. Он рисковал всем. И он вытянул.

Когда Болтурук получил свою часть - должность, зарплату, предприятие, холдинг "Наследие великих кочевников" он, по его собственным словам из письма, написанного позже из СИЗО президенту Садыру Жапарову, заверял: "Я не предавал вас и не сделал ничего такого, что навредило бы вашему авторитету. Не буду этого делать и в дальнейшем".

Но давайте проследим, что произошло дальше. Шаг за шагом. Сначала он обещал не вредить. Затем были выявлены конкретные нарушения: закупка дизеля по завышенным ценам, дорогостоящая аренда офиса, элитная мебель. Затем арест. Затем признание вины в рамках соглашения о признании вины, штраф, возмещение ущерба. И только после освобождения - публичные заявления о том, что он "невиновен" а власть "присвоила его заслуги".

Здесь и возникает главный вопрос. Если это действительно было политическое преследование, если он действительно ни в чём не виноват, почему он не заявил об этом сразу? Почему написал покаянное письмо? Почему подписал соглашение о признании вины? Почему заплатил штраф и возместил ущерб? Ответ на эти вопросы один: потому что признание было добровольным, а нарушения - реальными. Переписывать историю он начал только тогда, когда вышел на свободу и оказался в безопасности.

Это не поиск правды. Это попытка переписать историю. И логика здесь проста: тот, кто действительно невиновен, не ждёт освобождения, чтобы сказать об этом. Он говорит сразу. А тот, кто сначала признаёт вину, а потом отказывается от неё, просто ищет удобный момент.

Человек, получивший от государства всё – должность, ресурсы, статус, – сегодня выступает с обвинениями в адрес этого же государства. Это не поиск правды. Это попытка переписать историю. И здесь возникает простой вопрос: если всё было сделано самостоятельно, если именно этот человек - главный герой возврата Кумтора, почему этого не произошло раньше? До должности. Без государства. Без американских юристов, которых, по его же словам, оплачивала казна. Ответ прост. Потому что без государства ничего бы не было. Без президента, который взял на себя риски, без политической воли, без людей, которые годами шли к этой цели, никакой "юридической схемы" не хватило бы. Болтурук был приглашён на этапе, когда решение уже было принято. Он получил инструменты для реализации. И это нормально – использовать профессионалов. Но переписывать историю так, будто всё сделал ты один, это уже не профессиональная гордость. Это попытка присвоить чужую заслугу.

Но самое интересное в истории Болтурука даже не это. А то, что он обвинил экс- премьер-министра Акылбека Жапарова и косвенно президента Садыра Жапарова в подписании некоего "секретного протокола", по которому около 630 миллионов долларов "ушли из Centerra неизвестно куда". Он назвал цифру, сделал намёк, и на этом всё закончилось. А теперь зададим простые вопросы. Где документы? Где свидетели? Где заключения юристов тех самых американских компаний, которые, по его же словам, участвовали в сделке? Где обращение в канадское правительство, в канадские юридические фирмы, которые вели это дело? Если он такой принципиальный, если он действительно верит в то, что говорит, почему он не подал заявление в прокуратуру? Почему не обратился в международные инстанции? Почему не предоставил ни одного документа, который подтвердил бы его слова? Ответ прост: потому что документов нет. Есть только цифра 630 миллионов, брошенная в воздух. Есть только обвинение, ничем не подкреплённое. Прошло время, а вопрос так и висит. Он обвинил и замолчал. Это не расследование. Это вброс.

Вторая история про брата президента Сабыра Жапарова и некие "золотые слитки". В мае 2024 года в соцсетях появилось видео: неизвестный мужчина за кадром докладывает, что "груз" прибыл, он его лично проверил и принял. В его речи звучит обращение "Сабыр ава", а на ящиках, где лежали предметы, похожие на золотые слитки, видны маркировки IKU и LCA. Журналист Болот Темиров предположил, что это коды аэропортов Тамчы и Ларнака на Кипре, и заявил, что в тот же день, 2 июля 2023 года, частный самолёт вылетел из Тамчы на Кипр. Позже в интернете распространилась информация, что самолёт с Иссык-Куля улетел в сторону Греции. Эти данные не получили официального подтверждения.

ГКНБ официально назвал видео провокационным и заявил, что публикуемая информация не соответствует действительности. По данным комитета, к подготовке ролика причастны граждане, находящиеся за пределами Кыргызстана, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела. Таможенная служба также сообщила, что сведений о вывозе золота через аэропорт "Тамчы" у неё не имеется. Экс- заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов тогда же обратил внимание на физическую невозможность того, что показано на видео. Каждый слиток золота весит 12,4 килограмма. Если бы в каждой коробке действительно лежало то количество слитков, которое показано, общий груз составил бы около 1,5 тонны. Поднять такие коробки физически невозможно. Кроме того, на настоящих слитках есть пробы и уникальные номера, которых на видео нет, а надписи с кодами аэропортов находятся не снаружи, а внутри коробок.

Президент Садыр Жапаров в интервью назвал обвинения "ложью на 1000 процентов". По его словам, его брат действительно был в Турции, посетил завод по переработке золота и сфотографировался с золотом в руках. Это была его ошибка. Но фотографии сделали люди из окружения, на свои телефоны, а потом продали их. Президент подчеркнул: если бы его брат действительно занимался незаконным вывозом золота, он бы не стал так открыто фотографироваться. На объектах "Кумтора" с 2021 года установлена система онлайн-видеонаблюдения, которая исключает возможность хищений.

Обе истории – про Кумтор и про "золотые слитки" построены по одной схеме. Сначала громкое обвинение. Потом цифра или образ, который бьёт по эмоциям. Потом тишина. Никаких документов. Никаких свидетелей. Никаких судебных решений. Просто обвинение, которое висит в воздухе и разъедает доверие. И самое главное: у авторов этих обвинений были огромные возможности сделать нормальное расследование. У Болтурука доступ к американским юристам, к канадским компаниям, к документам сделки. У тех, кто раскручивает тему "золотых слитков", доступ к видео, к экспертам, к возможностям проверки. Но они этого не делают. Потому что настоящая цель - не истина. Настоящая цель – дискредитация.

Кыргызстан последние годы демонстрирует заметные успехи. Экономика растёт. Привлекаются инвестиции. Решаются задачи, которые десятилетиями казались нерешаемыми. Кумтор - главный тому пример. Президент взял на себя риски, отсидел, потерял близких людей, но добился возврата месторождения народу. Это реальный результат. И именно поэтому информационные атаки усиливаются. Чем заметнее успехи, тем громче обвинения. Чем сильнее власть, тем отчаяннее те, кто пытается её очернить.

"Золотой телец" это не просто метафора. Это главное оружие кыргызской оппозиции и всей информационной среды, которая на этом кормится. Обвинить в золоте значит обвинить во всём сразу. Но у этого оружия есть слабость. Оно бьёт только до тех пор, пока никто не задаёт простых вопросов. Где документы? Где свидетели? Почему не подано заявление в прокуратуру? Как только эти вопросы заданы, конструкция начинает сыпаться. Потому что за блеском золота - пустота.

И здесь самое время вспомнить: время всё расставляет по местам. Люди видят, кто реально работает, а кто только говорит. Видят, где результаты, а где пустые слова. Кыргызстану нужно время. Время, чтобы закрепить то, что уже сделано. Время, чтобы исправить то, что ещё не исправлено. Время, чтобы доказать делом, а не словом. И это время у страны есть. Главное – не тратить его на пустые споры и информационные атаки. Потому что правда - она не в золоте. Она в делах. А дела говорят сами за себя.