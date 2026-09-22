Владельцы рынков за свой счет ремонтируют дороги вокруг "Дордоя"

В Бишкеке завершается второй этап ремонта дорог вокруг рынка "Дордой". Об этом во время пресс-тура журналистам сообщил заместитель главы Свердловской районной администрации Азат Ракымов.

По его словам, на первом этапе была отремонтирована улица Кожевенная до улицы Элебесова. Протяженность участка составила около двух километров.

В рамках второго этапа ремонтные работы провели на улице Кожевенной в направлении Северной объездной дороги и на улице Келечек-9. Кроме того, для движения открылась Безымянная улица, ведущая к Чымкентской стоянке.

"При проведении ремонта дороги были расширены с 5,6 до 8 метров. С двух сторон проложены тротуары и обустроена ирригация для удобства горожан", - рассказал Ракымов.

На следующий год запланирован следующий этап ремонта. Работы планируется провести на восточной стороне рынка "Дордой", на участке от Северной объездной дороги в направлении улиц Абдрахманова и Элебесова.

Ракымов подчеркнул, что средства из бюджета мэрии Бишкека на ремонт этих дорог не выделялись. Все финансовые обязательства взяли на себя владельцы рынков, которые выступили инициаторами проведения работ.

Свердловская районная администрация, по его словам, осуществляла технический надзор за строительством и качеством ремонта. Подрядная организация в течение трех лет будет нести гарантийные обязательства и обслуживать отремонтированные участки.

Стоимость работ владельцы рынков не раскрыли.