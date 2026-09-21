"Золотой арбуз" для сына президента Садыра Жапарова - Рустама Жапарова

Очередной материал, опубликованный Temirov Live совместно с Kloop и OCCRP, посвящён сыну президента Кыргызстана Рустаму Жапарову и его окружению. На первый взгляд перед нами классический журналистский продукт: есть фотографии, графики, упоминания компаний, ссылки на документы. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что это не расследование в профессиональном смысле, а хорошо срежиссированная информационная операция, цель которой - не поиск истины, а дискредитация главы государства и его семьи. Чтобы понять, как это делается, недостаточно просто перечислить фактические ошибки авторов. Необходимо разобрать саму технологию производства таких "расследований" и тогда станет ясно, почему ни один из предъявленных "фактов" не тянет на доказательство преступления.

Авторы рассказывают, что в 2016 году Рустам Жапаров присутствовал на свадьбе некоего Аргена Кадырбекова. Позже, по версии видео, этот Кадырбеков через компанию "Мега Констракт" вошёл в число учредителей "Бишкек Констракшн энд Девелопмент" - структуры, которая участвует в строительстве комплекса "Бишкек Сити" на месте бывшего ресторана "Нарын". Вместе с "Мега Констракт" в учредителях значится компания Hyper Partners, принадлежащая, как утверждается, Хабибулле Абдукадыру. Этого бизнесмена президент Садыр Жапаров публично назвал инвестором. Далее авторы напоминают о старых расследованиях, где Абдукадыра связывали с контрабандой товаров из Китая и отмыванием денег. Также в материале фигурирует Дастан Эрмекбай уулу, друг Рустама Жапарова, владелец нескольких компаний, включая "Инвест Трейд". Эта фирма участвовала в тендере на аренду 96 гектаров земли недалеко от КПП "Иркештам". В соучредителях "Инвест Трейд" структуры, связанные с Абдукадыром. Наконец, упоминается Элдос Усенбеков - ещё один друг сына президента, вошедший в учредители "СК-Девелопмент", которой приписывают недвижимость, ранее связывавшуюся с семьёй Бакиева. Всё это подаётся под соусом "схемы", где друзья сына президента якобы захватывают экономику, а сам президент покрывает их.

Однако, если отбросить эмоциональную подачу и разобраться в сути, картина меняется. Рустам Жапаров не является государственным служащим. Он не занимает никаких должностей в органах власти, не принимает решений от имени государства. Его роль - привлекать инвестиции в страну, что официально подтверждено. Это не нарушение закона и не конфликт интересов. Хабибулла Абдукадыр - инвестор, и это также публично признано. Обвинения в контрабанде, которые авторы тянут из старых публикаций, не имеют судебных решений. Если бы доказательства существовали, они давно были бы представлены в суде. Но их нет. Есть только журналистские интерпретации, которые кочуют из одного материала в другой. Компании, о которых идёт речь, участвуют в тендерах и получают участки на общих основаниях. Если у авторов есть доказательства нарушений, они должны обратиться в правоохранительные органы, а не устраивать шоу в YouTube. Фотографии, на которых Рустам Жапаров запечатлён с друзьями, не являются доказательством участия президента в их бизнесе. Дружба - не уголовная статья. Покупка квартиры у родственницы президента - тоже не преступление. Пресс-секретарь главы государства уже заявил: никаких бизнес-связей президента с указанными лицами нет. Сумма инвестиций от Абдукадыра и партнёров составляет около полутора миллиардов долларов. Это значительные вложения в экономику, и государство создаёт для них условия.

Если проанализировать, как устроены материалы Temirov Live и его партнёров, становится ясна их методология. Никакой проверки в трёх-четырёх независимых источниках не проводится. В ход идут открытые данные: постановления правительства, регистрационные документы, фотографии из соцсетей. Всё это выстраивается в нужном порядке и подаётся как результат "расследования"

Права на комментарий для фигурантов не предусмотрено: авторы выкладывают материал, не давая специалистам или самим обвиняемым возможности опровергнуть или дополнить его. Более того, современные технологии позволяют смоделировать любые "документы" и "вещественные доказательства" с помощью искусственного интеллекта. Расчёт делается на клиповое мышление аудитории, которая верит картинке, а не фактам. Фотографии со свадьбы, конной прогулки, совместные снимки - всё это становится "уликами" хотя логической связи между этими событиями и предполагаемыми преступлениями нет.

А теперь самое показательное. Мы называем это "золотым арбузом". Это демонстрация метода, а не обвинение. Речь пойдёт о реальном событии, но нас интересует не оно само, а то, как из него можно было бы слепить "сенсацию" если работать по методичке Temirov Live.

Вот что произошло на самом деле. В начале сентября 2026 года на ярмарке в рамках Всемирных игр кочевников фермер из Иссык-Кульского района Бакдөөлөт Такенов представил свою продукцию - арбузы, выращенные в сложных климатических условиях, с использованием новых технологий. К нему подошли первая леди Айгуль Жапарова и Рустам Жапаров. Такенов рассказал, что семья президента тепло приняла арбузы, а Рустаму он подарил арбузы с красной и жёлтой мякотью.

Простое человеческое событие. Фермер вырастил. Фермер показал. Фермер подарил. Люди приняли подарок. Никакой тайны, никакой сделки, никакого "сговора".

А теперь внимание. Что сделал бы "расследователь", если бы захотел превратить это в "коррупционную схему"?

Шаг первый: "А фермер-то, часом, не родственник?" Начинают копать. Находят какую-то седьмую воду на киселе всё, "связь установлена". Шаг второй: "Семена откуда?" "Из Китая". Готово, "китайский след". Шаг третий: "А зачем подарил?" и тут воображение разгоняется до космических скоростей. "Наверное, хочет, чтобы Рустам помог захватить поля и засеять их "золотыми арбузами". Всё. Сенсация готова. Из ничего "схема". Из подарка "коррупция". Из арбуза - "золотой арбуз".

Абсурд? Абсолютный. Но именно так это работает. И это уже не гипотеза, а описанная технология. Любое невинное действие - рукопожатие, совместное фото, подаренный арбуз можно вывернуть наизнанку и подать как доказательство "тайного сговора". В реальности фермер просто хотел показать результат своего труда. А в эфире он уже "звено в коррупционной цепочке".

И самое главное: в этой схеме никого не интересует правда. Никто не спросит фермера, как он растил этот арбуз и почему решил подарить. Никто не даст Рустаму объяснить, что он просто принял подарок. Никто не проверит, был ли вообще разговор о полях. Есть картинка, есть монтаж, есть эмоция и этого достаточно. Вот почему мы называем это "золотым арбузом". Не потому, что арбуз был золотым. А потому, что из обычного арбуза можно сделать золотую жилу для хайпа.

И вот здесь самое время вспомнить о том, кто стоит за некоторыми из этих "разоблачений". Показательна история Сыргака Кенжебаева - человека, который публично обвинял брата президента Сабыра Жапарова и его сына Азата в контроле над таможней и "Кумтором". Но прежде чем разбирать суть этих обвинений, стоит вспомнить, как складывались отношения Кенжебаева с властью. Брат президента Сабыр Жапаров встретил Кенжебаева, выслушал его идеи по развитию сельского хозяйства, организовал встречу с президентом и профильными специалистами. Что в ответ? Кенжебаев облил брата президента помоями, наговорил всякой клеветы, не приведя ни одного факта. Это типичное поведение современных "расследователей": сначала просят о помощи, потом, не получив желаемого, начинают обвинять в коррупции. Логика проста: если ты не помог мне - значит, ты коррупционер.

Президент Садыр Жапаров в интервью журналисту Али Токтакунову назвал эти обвинения "сказками", а самого Кенжебаева "сказочником". По словам главы государства, Кенжебаев приходил к нему и обещал "превратить сельское хозяйство Кыргызстана в сказку за два-три года", привлекая европейских инвесторов. Министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев после совместной поездки в Германию и Италию прямо заявил: "Шеф, это аферист, кажется. Это сказки, фантастика". И это не единственный эпизод в биографии Кенжебаева: в 2019 году его задерживали по подозрению в мошенничестве. По данным ГКНБ, он обманом взял 350 тысяч долларов у гражданина Китая. А в сентябре 2026 года он заявил о попытке задержать его в Камбодже, описав это в стиле "Джеймса Бонда" с пятью внедорожниками, полицией и спецслужбами, но, так и не раскрыв деталей своего "побега". Трудно не заметить: человек, который сегодня обвиняет других в коррупции, сам имеет весьма специфический послужной список. Это не значит, что его слова автоматически ложны. Это значит, что к ним стоит относиться с той же степенью критики, которую он требует от других.

С точки зрения права, авторы видео не обвиняют никого в совершении преступления напрямую. Они используют осторожные формулировки: "связан", "входит в круг", "участвовал в тендере". Это позволяет им избегать исков о клевете, но создаёт у зрителя ощущение вины. Это манипуляция общественным мнением. С точки зрения журналистской этики, настоящий investigative reporting требует документальных доказательств, а не фотографий и графиков; проверки в нескольких независимых источниках; права на ответ для всех фигурантов; публикации опровержений, если факты не подтвердились; прозрачности методологии. Ничего этого в видео Temirov Live нет. Есть монтаж, инсинуации и попытка хайпа. Более того, авторы нарушают презумпцию невиновности. Они называют людей "коррупционерами", "контрабандистами", не имея на это судебных решений. Это не только неэтично, но и потенциально противоправно.

Почему же это происходит именно сейчас? Кыргызстан последние два с половиной года демонстрирует заметные успехи в социально-экономическом развитии. Привлекаются инвестиции, строятся крупные объекты, растёт экономика. И чем заметнее эти успехи, тем громче звучат обвинения. Это не совпадение. Информационные атаки на власть усиливаются именно на фоне позитивной динамики, потому что их цель- не разобраться в проблемах, а подорвать доверие к президенту и создать ощущение тотальной коррупции. Авторы, находящиеся за границей, не могут быть привлечены к ответственности за вбросы. Они этим пользуются. Их аудитория - люди с клиповым мышлением, которые не проверяют факты, а реагируют на картинку и эмоцию. Это делает такие "расследования" опасным оружием. Но при этом сами "расследователи" не предлагают никакой позитивной повестки. Они не анализируют реальные проблемы, не предлагают решений, не показывают, как должно быть. Они просто поливают грязью. А критика без конструктивной альтернативы - это не журналистика, а политическая пропаганда.

Обратите внимание: все последние материалы Temirov Live и партнёров сосредоточены на семье президента сын, брат, руководители администрации. Это не случайность, а системная работа по дискредитации. Авторы, находясь за границей, не несут ответственности за вбросы. Ими движет не желание помочь стране, а злость и жажда мести. Их цель не истина, а дискредитация семьи президента и власти в целом. Но если бы у них были реальные доказательства, они давно были бы в суде, а не в YouTube. Если бы они хотели помочь стране, они бы предлагали решения, а не только обвинения.