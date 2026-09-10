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Сербия предложила Узбекистану совместное производство баллистических ракет

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- Светлана Лаптева
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Сербия предложила Узбекистану сотрудничество в сфере оборонной промышленности, включая совместные разработки баллистических ракет большой дальности. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на узбекско-сербском бизнес-форуме в Белграде.

По словам сербского лидера, Белград планирует запустить выпуск баллистических ракет большой дальности примерно через год и готов привлечь к этому проекту партнеров из Узбекистана. Вучич подчеркнул, что сербский ВПК уже производит ракеты малой дальности и активно привлекает зарубежные технологии для развития отрасли.

Прибывший с визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич приняли решение вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Новый статус планируется начертать конкретными экономическими проектами, ростом товарооборота и инвестициями. Вучич также наградил узбекского коллегу высшей государственной наградой - орденом Республики Сербия на большой цепи.

В рамках укрепления связей Ташкент уже на следующей неделе направит в Белград дипломатическую миссию, а в течение 7–8 месяцев стороны рассчитывают запустить прямой авиарейс Ташкент - Белград.

Сербия обладает крупнейшим оборонно-промышленным комплексом на Западных Балканах. В стране функционируют порядка 200 профильных предприятий, а объем сербского экспорта вооружений вырос с 384 млн долларов в 2020 году до 1,6 млрд долларов в 2023 году.


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URL: https://www.vb.kg/461438
Теги:
Узбекистан, Сербия
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