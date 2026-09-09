Посол Китая оценила уровень приема Си Цзиньпина в Кыргызстане

Кыргызская сторона организовала прием председателя КНР Си Цзиньпина на самом высоком государственном уровне. Об этом 9 сентября на брифинге заявила посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин.

По ее словам, высокий уровень приема стал свидетельством прочности отношений между двумя странами и особого характера кыргызско-китайской дружбы.

"Кыргызская сторона приняла председателя Си Цзиньпина на самом высоком государственном уровне. Это в полной мере продемонстрировало прочность двусторонних отношений и глубину дружбы между народами Китая и Кыргызстана", - сказала Лю Цзянпин.

Посол также поделилась подробностями встречи китайского лидера и его супруги Пэн Лиюань по прибытии в Бишкек.

"Председатель Си Цзиньпин и госпожа Пэн Лиюань прибыли в Кыргызстан специальным самолетом. В аэропорту их лично встретили президент Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова", - рассказала дипломат.

По словам Лю Цзянпин, встреча была организована с учетом национальных традиций Кыргызстана. Китайским гостям преподнесли хлеб, сок и мед.

Затем для Си Цзиньпина и Пэн Лиюань подготовили культурную программу с участием беркутчи, тайганов, воинов в традиционных доспехах и конного эскорта.

"Во время встречи были представлены элементы традиционной культуры Кыргызстана. Все это позволило китайским гостям лучше познакомиться с богатым культурным наследием кыргызского народа", - отметила посол.

Особое внимание Лю Цзянпин обратила на выступление молодых людей, которые исполнили китайскую песню "Улыбка".

"Произношение было точным", - сказала она.

Еще одним символичным элементом встречи стал подарок китайскому лидеру и его супруге. Им вручили мягкую игрушку в виде снежного барса - талисмана VI Всемирных игр кочевников.

Посол также сообщила, что во время визита кортеж председателя КНР сопровождал почетный мотоциклетный эскорт.

"31 августа состоялась официальная торжественная церемония встречи председателя Си Цзиньпина", - сказала Лю Цзянпин.

Она добавила, что еще до официальных мероприятий, вечером 30 августа, президент Садыр Жапаров и его супруга устроили для Си Цзиньпина и Пэн Лиюань неформальный ужин в государственной резиденции.

"Вечер прошел в теплой и доверительной атмосфере", - отметила посол.