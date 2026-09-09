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Ушёл из жизни начальник Ошского управления юстиции Уларбек Жунусов

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Министерство юстиции Кыргызской Республики с глубоким прискорбием извещает о преждевременной кончине советника юстиции 1 класса, начальника Ошского управления юстиции ЖУНУСОВА Уларбека Абдыкадыровича.

Уларбек Абдыкадырович Жунусов родился 25 апреля 1981 года в городе Узген Ошской области. В 2001 году окончил Международный университет Кыргызстана, получив степень бакалавра, а в 2003 году там же завершил обучение в магистратуре по специальности "юриспруденция".

Трудовой путь начал в 2001 году в качестве консультанта в Конституционном суде Кыргызской Республики. За годы государственной службы проявил себя как квалифицированный специалист, принципиальный и ответственный руководитель. В разные годы трудился в Конституционном суде Кыргызской Республики, органах прокуратуры, Государственной налоговой службе, Жогорку Кенеше Кыргызской Республики и в системе судебного департамента.

Значительную часть профессиональной деятельности Уларбек Абдыкадырович посвятил органам юстиции. Пройдя путь от помощника до заместителя начальника управления юстиции г. Ош, с декабря 2021 года он возглавлял Ошское управление юстиции.

На посту руководителя он реализовал проекты по расширению доступа граждан к государственным правовым услугам. Под его руководством открыто новое здание управления в Кара-Суйском районе, а также начато строительство нового Дома юстиции по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Он наладил взаимодействие с местными органами власти, обеспечивал контроль за соблюдением законности и проводил работу по повышению правовой грамотности населения.

За образцовое исполнение служебных обязанностей Уларбек Жунусов был награжден Почетной грамотой Министерства юстиции Кыргызской Республики.

Светлая память об Уларбеке Абдыкадыровиче, профессионале своего дела и верном сыне отечества, навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и всех, кто его знал.

Министерство юстиции Кыргызской Республики выражает искренние соболезнования семье и близким.


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URL: https://www.vb.kg/461446
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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