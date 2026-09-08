5 октября состоится открытие "Бишкек Арены" с бесплатной шоу-программой

Официальное открытие стадиона "Бишкек Арена" состоится 5 октября. В этот день для жителей Кыргызстана подготовят масштабную бесплатную шоу-программу.

Как сообщил руководитель Службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков, поручение организовать официальное открытие арены дал президент Садыр Жапаров после церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

По словам Орунбекова, мероприятие позволит тем, кто не смог попасть на игры кочевников, увидеть праздничную программу на новой арене. Подготовка к событию уже активно ведётся.

Информацию подтвердил и управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Он отметил, что 5 октября на "Бишкек Арене" пройдёт официальная церемония открытия, которая будет сопровождаться большой культурно-развлекательной программой.